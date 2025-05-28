房屋稅2.0今年首次開徵 雲縣預估增1.2億稅收

房屋稅2.0新制自住房屋要辦理戶籍登記才算，雲林縣稅務局提醒納稅義務人戶籍登記日展延至6月2日，但異動前要注意是否會影響個人農保或其他社福補助資格。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕房屋稅2.0新制自住房屋要辦理戶籍登記才算，許多民眾收到看到114年期房屋稅單看到稅額暴增嚇一跳，雲林縣議員李明哲今（28）日在議會質詢關切縣內有多少民眾受影響及如何補救。雲林縣稅務局長李俊興指出，戶籍登記展延至6月2日，完成後即可享自自住優惠稅率，另房屋稅2.0雲林受影響戶數約有10萬3000多戶，總稅收預估可增加1.2億元。

4月底民眾陸續收到114年期房屋稅繳款書，一名歐姓民眾看到稅額從5000多元變1萬多元，請孩子上網查詢才知房屋稅2.0規定自住房屋要有人設籍。李明哲表示，4月底至今接獲許多民眾陳情詢問要怎麼補救及戶籍異動是否會影響民眾權益，另針對外漂鄉親繼承鄉下老家、農用房屋，不符合自住房屋新規定，形同懲罰單身，希望稅務局向中央反應爭取合理條款。

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李俊興指出，房屋税2.0去年7月上路，今年5月首次開徵，其中對民眾影響最大是自住房屋須有屋主本人或配偶或直系親屬至少1人在3月22日前遷入戶籍，並向稅務局提出申報，才能適用優惠稅率1.2%，若全國只有1戶且供自住，房屋現值在189萬2900元以下稅率降為1%。

李俊興表示，根據4月底寄出繳款書資料，雲林縣自住房屋，稅率由1.2%降為1%有6萬5469戶，稅額減少4605萬元；非自住房屋稅率調高有3萬6079戶，稅額增加1億6808萬元。

李俊興說，房屋稅2.0雲林影響戶數總計10萬3383戶，稅收增加1億2400萬元，不過考量許多民眾不知新制規定，財政部將戶籍登記及申報期限展延至6月2日，從5月至昨天約有3000多戶完成戶籍登記。

李俊興提醒納稅義務人，戶籍異動可能會影響農保資格、身心障礙等社福補助，異動前要詢問清楚。

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