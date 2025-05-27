台幣升值對壽險業衝擊 彭金隆：要看長期清償能力 金管會隨時警戒

近來新台幣升值對壽險業財報衝擊，金管會是否要出手？金管會主委彭金隆今天表示，壽險業要看長期清償能力，金管會隨時保持警戒。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕近來，新台幣升值對壽險業財報衝擊，金管會是否要出手？金管會主委彭金隆表示，壽險業要看長期清償能力，而不是看短期財報變化，未來變數雖然非常多，但金管會隨時保持高度警戒，並依市場狀況，採取必要措施。

金管會今天舉行端午節記者會，針對股市穩定（限空令取消）與壽險業財報波動問題（過渡措施），彭金隆指出，暫行措施是隨時可以動用，金管會將非常機動、維持高度彈性；金管會不會用一兩天的漲跌，來判斷成效好壞，股市最終必須回歸到市場機制。

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彭金隆強調，金融監理機關最重要的任務，是維持市場穩定和消費者信心，若是因為市場變動而影響經營，無論是限空令重啟，或是協助壽險業者過渡措施．金管會都會採取必要措施。

彭金隆直言，壽險業是非常特殊產業，包括：資產多為長期持有，海外持有大量的「未實現」的部位，也就是不會馬上出現的損益，而是屬於評價上的變化，並非立即風險

他表示，壽險業過去也在短期內，出現劇烈評價變化，但這不代表經營不穩定，應該用更周延的角度，來衡量壽險業的財報數字；換言之，前財報的短期評價呈現，仍可能影響投資人信心。

彭金隆表示，他上任一年來，全球政經局勢發生劇烈變化，任內以來，就已經發生過兩次台股史上最大跌點，以及這一波新台幣匯率最強勁升值，市場有很大波動，也凸顯金融安全及韌性的重要性。

他也特別要求金融機構，必須強化內控、注重資安、設資安長及確認新一代清償能力過度措施等。

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