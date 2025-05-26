00878、00940橫掃投信前5大！這2檔金融敲7.49萬張最吃香

00878、00940橫掃投信前5大！中信金與國泰金敲7.49萬張最吃香（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前正值00878與00940兩巨嬰換股期，其中，又以「3老將、2新兵」最狂，橫掃投信買超前5大，而在這5檔中，又以中信金與國泰金最搶手，狂敲7.49萬張，雖然00878大買，不過，受到投資反向賣出，股價不漲反跌，中信金終場跌3.39%，收41.35元，而國泰金則跌4.11%，收63元。

投信週一買超前5大中，除了中信金與國泰金是00878的老將，聯電也是除了是00878的老將，同時也是00944此次新增新兵，在2大ETF同步買超下，躋身入第3大，至於00940此次新兵萬海、陽明，亦被買進前5大。

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投信週一買超前10大個股，依序為中信金（2891）4萬1808張、國泰金（2882）3萬3135張、聯電（2303）2萬7138張、萬海（2615）1萬9062張、陽明（2609）1萬1196張、中租-KY（5871）6260張、緯創（3231）4252張、長榮航（2618）2981張、可成（2474）2249張、兆豐金（2886）1867張。

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