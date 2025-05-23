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華為賄賂醜聞炸開 歐洲議會火大公開涉案議員、「這國」最多

2025/05/23 15:00

中國華為遭控涉嫌賄賂多名歐洲議會議員。（法新社）中國華為遭控涉嫌賄賂多名歐洲議會議員。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國華為在3月爆出涉嫌賄賂歐洲議員醜聞，歐洲議會近日公開5名涉嫌捲入此案的現任歐洲議會議員，其中3名為義大利籍議員。比利時聯邦檢察機關已正式向歐洲議會提出請求，要求解除這些議員的司法豁免權，以展開深入調查。

歐洲議會主席梅索拉（Roberta Metsola）在布魯塞爾公開涉案議員名單，包括三名義大利籍歐洲人民黨（EPP）議員馬圖西耶洛（Fulvio Martusciello）、普林奇（Giusi Princi）、德梅奧（Salvatore de Meo），以及馬爾他籍議員阿塔德（Daniel Attard）和保加利亞籍議員明切夫（Nikola Minchev）。

針對指控，德梅奧、阿塔德與明切夫三名議員已證實收到比利時檢方通知，這3人皆否認涉及任何不法行為。

《法廣》指出，5名歐洲議員被指控收受華為提供的大筆資金、豪華旅遊安排及足球比賽門票等利益，以換取在議會中支持有利於華為的政策立場。

比利時檢方指控，從2021年起，華為以偽裝的「商業遊說」活動向多名歐洲官員行賄，手法包括高額酬勞、豪華款待與足球比賽門票，已有8人遭起訴，其中包括華為歐洲區一名高層主管，罪名涵蓋洗錢、參與有組織犯罪集團及貪腐行為。

隨着醜聞擴大，歐洲議會與歐盟執委會已全面撤銷華為相關人員的機構出入權限，並表示將逐案評估其附屬人員資格。

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