晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

富邦集團董事長蔡明忠榮獲美國喬治城大學名譽法學博士學位

2025/05/22 13:52

富邦集團董事長蔡明忠榮獲美國喬治城大學（Georgetown University）頒發名譽法學博士學位。（圖由富邦金控提供）富邦集團董事長蔡明忠榮獲美國喬治城大學（Georgetown University）頒發名譽法學博士學位。（圖由富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦集團董事長蔡明忠榮獲美國喬治城大學（Georgetown University）頒發名譽法學博士學位。喬治城大學法學院5月18日舉辦2025年畢業典禮，邀請蔡明忠發表校友演說，並頒授名譽法學博士學位。

喬治城大學表示，蔡明忠是台灣知名企業富邦集團的董事長，集團涵蓋金融服務、電子商務等領域，蔡明忠同時也是一位慷慨的慈善家，捐贈支持喬治城大學法學院興建全新旗艦教學大樓「Tsai Hall」。此外，近年來蔡明忠也支持提供喬治城法學院全額獎學金予多位台灣學生。

蔡明忠於致詞時表示，當年他來到喬治城大學法學院就讀，是人生中第一次出國，一切事物和文化衝擊都讓他大開眼界。他肯定美國高等教育機構的優點以及國際教育所帶來的深遠影響，認為美國社會的多元性正體現在其學術機構中，提供了一種獨特的教育體驗，不僅是學術知識的傳授，更因人們的差異化使得學習環境更加豐富，這也是吸引世界各地學生來此就學的原因。

對於即將開啟人生新篇章的畢業生，蔡明忠也提出勉勵與指引，懷抱勇氣、同理心與誠信，迎接未來的挑戰與機遇，傳承知識的火炬。「請記得，這個世界廣闊且互相連結，你們的行動有力量讓世界變得更好！」

在AI狂潮下，世界變動快速，人工智慧為學習與探索帶來諸多便利，但他也鼓勵，「試試深思慢學，因為它往往更富含智慧與理解，也更能激發好奇心與創造力。」他也指出，面對世界的變化，終身學習對個人成長與專業發展更加不可或缺，讓人們能夠應對新的挑戰、保持競爭力，並勇於創新。「登高必自卑，行遠必自邇」，正說明了穩健學習與終身探索的重要性。

蔡明忠自1981年加入富邦集團，富邦集團自1961年台灣第一家民營產物保險公司起家，逐步發展成為臺灣最完整、多元的金融集團，經營觸角更由金融領域延伸至電信媒體、有線電視、電子商務、不動產及文創領域。截至目前，富邦集團資產總額逾新台幣12兆元，連續4年蟬聯台灣第一大集團。

蔡明忠擁有臺灣大學法律學士學位和美國喬治城大學法律碩士學位，以及東海大學名譽管理博士、天主教輔仁大學名譽法學博士、臺灣大學名譽法學博士。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財