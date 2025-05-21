台積電婉拒3國建廠邀約 台灣是最理想基地

台積電拒絕印度、新加坡和卡達建廠的邀請。印度媒體報導，台灣仍然是台積電理想的生產基地。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球領先的半導體製造公司台積電拒絕在印度、新加坡和卡達建廠的邀請。印度媒體Economictimes報導，台灣仍然是台積電理想的生產基地，台積電在美國、日本和德國的工廠都是在大國「巨大壓力」下建立。然而，這些國家在半導體產業供應鏈中的實力也使得擴張成為可能。

報導稱，儘管中東國家表現出建設大型人工智慧基礎設施項目的強烈願望，但也不能排除台積電在這些國家建廠的機會。

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根據台灣DigiTimes引述的供應鏈消息人士稱，台積電擁有足夠的資金在中東國家建立工廠。然而，台積電面臨的主要障礙是，這些國家缺乏現有的半導體產業。

今年3月，台積電也將對美國投資額從1000億美元增加至1650億美元。此次擴建將支持在亞利桑那州建立三家新的製造廠、兩家先進的封裝工廠和一個大型研發中心，這是台灣歷史上最大的單筆外國直接投資。此外，超微、輝達和蘋果是美國亞利桑那州工廠的主要客戶。

另一方面，印度在晶片設計方面也取得新進展。印度聯邦部長阿什維尼·瓦伊什納 （Ashwini Vaishnaw） 週二（20日）宣布，印度首個致力於開發3奈米晶片的晶片設計中心將在諾伊達和班加羅爾建立。

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