關稅為何推不動通膨？海湖莊園協議「操刀者」米蘭一句話解釋

白宮首席經濟學家米蘭（Stephen Miran）表示，提高關稅不太可能對美國通膨產生長期影響。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白宮首席經濟學家米蘭（Stephen Miran）表示，提高關稅不太可能對美國通膨產生長期影響，因為進口僅佔美國經濟的14%，他並指出利率有望回落至新冠疫情爆發前的水準。

米蘭在去年11月擔任避險基金哈德遜灣資本管理公司高級策略師時，發布名為「重組全球貿易體系的使用者指南」研究報告，闡述川普政府可能採取的重組全球貿易體系的方案，包括關稅策略、貨幣政策及其對金融市場的潛在影響，並延伸出「海湖莊園協議」的概念，因此米蘭也被視為「海湖莊園協議操刀者」。

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而米蘭接受《彭博電視台》（Bloomberg Television）採訪時說：「進口僅佔美國經濟的14%，這類措施對通膨的影響力其實相當有限，本屆政府從上任第1天起就開始陸續引入關稅措施，但至今並未對通膨產生實質性的影響。」

米蘭強調，美國通膨率連續3個月低於預期，剔除波動較大的食品和能源價格後，4月的核心消費者價格指數（CPI）年增2.8%，創2021年春季通膨飆升以來的最慢增速。

儘管近期數據顯示物價壓力有所緩和，聯準會（Fed）決策官員仍未啟動降息。部分官員指出，川普總統提出的上調關稅可能重新推升通膨。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本月初曾表示，雖然關稅的影響「可能是短暫的」，但也不排除帶來較持久通膨壓力的可能性。

米蘭認為，美國進口商具有高度靈活性，有能力將生產移回國內，或從「對美國態度更友善的國家」進口產品。他認為這賦予了美方在貿易談判中的籌碼。

米蘭說：「短期內價格和經濟活動可能出現波動，就如同金融市場一樣，但隨著時間的推移，我們有籌碼，這將使我們能將關稅負擔轉嫁給其他國家。」他認為，隨著拜登政府「魯莽」支出帶來的通膨壓力減弱，將為利率下降提供空間。

米蘭說：「我們會透過擴張經供給面來降低利率。」這包括放寬監管以及共和黨的減稅法案，「當我們將利率拉回到疫情前水準，這相當於為預算赤字再減一個百分點。」米蘭指的是美國預算赤字占GDP的比例，該比例近年來一直維持在6%以上的高檔。

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