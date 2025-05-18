金控超級股東會將登場 5家董事改選成焦點

今年焦點題材是多家金控的董事改選，其中6月13日將登場的國泰金、凱基金、元大金、中信金與華南金在股東常會上將選出新一屆董事名單。圖為國泰金。（業者提供）

〔中央社〕股東會旺季將至，今年金控的超級股東會，多數集中在6月13日、20日與23日舉行，其中5家金控有董事改選議題，至於台新金、新光金將於7月24日正式合併為台新新光金，而台新金、新光金各自召集舉辦的最後一場股東常會均在6月23日舉行。

國票金將在5月23日舉行股東會，為首家舉行股東會的金控。國票金股東會預計討論修訂公司章程，董事從原本13人改為11至15人區間，且每屆董事人數授權董事會議定，由於國票金明年進行董事改選，議案也受到關注。

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國票金說明，參考金控同業有關董事人數的章程規定，董事席次採取人數區間，並授權董事會議定，較具有彈性，因此修改規定。

今年焦點題材是多家金控的董事改選，其中6月13日將登場的國泰金、凱基金、元大金、中信金與華南金在股東常會上將選出新一屆董事名單。

國泰金新一屆董事提名名單包含現任董事長蔡宏圖等8席，其中新增蔡宏圖長子蔡宗翰，以及蔡宏圖哥哥蔡政達長子蔡宗諺2席董事，被外界視為啟動第3代接班。獨立董事部分，王儷玲、吳當傑和余佩佩續被提名外，此次新增曾任勤業眾信聯合會計師事務所總裁及董事長的郭政弘，以及中磊電子董事長暨執行長王煒2席。

凱基金董事名單中，董事長王銘陽、副董事長沈榮津、金控總經理楊文鈞、獨立董事張士傑與仲偉續提名外，新增現任國喬董事長邱德馨、緯來電視網董事長李鐘培、凱基金執行副總經理暨法務長顏志堅等人為董事候選人。另外，獨立董事則提名曾任全聯實業副董事長與執行長的謝健南。

根據元大金公告，新一屆董事名單包含翁健、黃維誠、馬維建、馬維辰與陳忠源，獨立董事為楊曉文、王詠心、李滿治和吳宗成，合計9席。而現任元大金董事長申鼎籛預計將退休交棒、未列名單中。

至於中信金，第9屆董事與獨立董事被提名人名單則與本屆相同，包含董事長顏文隆、副董事長吳一揆、辜仲諒等7人。

泛公股金控之一的華南金今年也適逢董事改選，根據董事被提名人名單，華南金民股大家長、現任副董事長林明成並未入列，外界解讀他將正式交棒給長子林知延；股東常會6月通過改選後，預期林知延將接任華南金副董事長一職，象徵板橋林家正式開啟新世代接班篇章。

兆豐金、合庫金與第一金等公股金控則都在6月20日召開股東常會。

6月23日則是台新金、新光金在合併為「台新新光金」之前各自召開的最後一場股東會，台新金將於股東會中請股東承認盈餘分配案，由於與新光金合併案是先合併再除權配息，而合併換股後的普通股配息除權基準日將以台新新光金控股東為分派對象；以2025年3月底按約定換股比計算，合併後台新新光金控的流通在外普通股股數為248.66億股，普通股每股可分派約0.9元。

至於新光金4月則公告，普通股將不分配股利，甲種特別股與乙種特別股則各分配現金股利1.71元與1.8元；雙方金控將於7月24日正式合併，寫下台灣金融史上首樁金控合意併購。

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