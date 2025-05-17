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輝達H20遭管制 黃仁勳：不再推中國版Hopper晶片

2025/05/17 16:48

輝達執行長黃仁勳受訪指出，由於不可能再對Hopper晶片進行修改，輝達不會再推出中國版Hopper晶片。（路透）輝達執行長黃仁勳受訪指出，由於不可能再對Hopper晶片進行修改，輝達不會再推出中國版Hopper晶片。（路透）

〔中央社〕輝達（NVIDIA）針對中國市場設計的降規版Hopper H20晶片遭美國管制出口，輝達執行長黃仁勳今天受訪指出，由於不可能再對Hopper晶片進行修改，輝達不會再推出中國版Hopper晶片。

路透社日前引述知情人士說法報導，為克服美國對H20原版晶片的出口管制，輝達已向頂級雲端運算供應商在內的重要中國客戶發出通知，目標在7月發表經過調整的H20晶片。

不過，黃仁勳今天中午在台北接受媒體採訪表示，這項消息不是真的（that is not true），輝達已不可能再針對Hopper晶片進行修改。他透露輝達正評估如何盡力滿足中國市場的需求，但未多談細節。

中國是輝達重要市場，2024年營收占比達14%。黃仁勳日前接受美國財經媒體CNBC採訪指出，中國AI市場很可能在未來2至3年達到約500億美元（約新台幣1.51兆元）規模，錯過這一市場將是「莫大的損失」；能夠把產品賣到中國，將能帶來收入、稅收，並在美國創造大量就業機會。

根據金融時報的報導，為了進一步服務中國市場，輝達計劃在上海設立研發中心，將專注研究中國客戶的具體需求，同時符合美國政府出口限制所需的技術要求，但核心設計及生產仍會留在海外。

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