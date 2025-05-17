核三2號機發滿2741億度今畢業 晚間10點解聯、12點停機

核三廠2號機除役後，將陸續把反應爐內燃料棒取出，移至用過燃料池中貯放。圖為核三廠用過燃料池。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電核三廠2號機今（17）日40年運轉執照到期，午後機組開始逐步降載，並於晚間解聯、安全停機。台電統計，核三廠2號機40年運轉執照期間發電度數至今日累積約2741.6億度。

台電表示，核三2號機裝置容量95.1萬瓩、發電占比約3%，因應近年核能機組陸續除役，以及老舊燃煤機組除役、減發，台電自2017年起已陸續啟動大潭、台中、興達等電廠更新改建計畫，增建低碳低空污的燃氣複循環機組，加上近年加速佈建的再生能源，再搭配抽蓄水力、儲能及需求面管理等多元調度。

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外界擔憂供電缺口，台電指出，今年準備大潭、興達及台中電廠等4部近500萬瓩大型燃氣機組，及約350萬瓩風、光電陸續加入供電行列，確保國人用電無虞。

核三2號機自1985年5月18日商轉，40年運轉執照期間發電度數至今日累積約2741.6億度。因應執照屆期停機，今下午1點開始逐步降載，預計在晚間10點系統解聯，並於晚間12點左右進入安全停機狀態；根據台電官網顯示，自下午4點左右，核三2號機只剩六成左右發電量。

台電指出，後續反應爐心燃料將退出移至用過燃料池，並進一步推動乾貯設施興建、最終處置場選址及設置等核廢處理事項，盼社會各界支持核廢處置等核後端工作。

核三廠興建於1978年。圖為核三廠建廠歷史畫面。（台電提供）

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