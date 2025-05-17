晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

核三2號機發滿2741億度今畢業 晚間10點解聯、12點停機

2025/05/17 16:25

核三廠2號機除役後，將陸續把反應爐內燃料棒取出，移至用過燃料池中貯放。圖為核三廠用過燃料池。（台電提供）核三廠2號機除役後，將陸續把反應爐內燃料棒取出，移至用過燃料池中貯放。圖為核三廠用過燃料池。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電核三廠2號機今（17）日40年運轉執照到期，午後機組開始逐步降載，並於晚間解聯、安全停機。台電統計，核三廠2號機40年運轉執照期間發電度數至今日累積約2741.6億度。

台電表示，核三2號機裝置容量95.1萬瓩、發電占比約3%，因應近年核能機組陸續除役，以及老舊燃煤機組除役、減發，台電自2017年起已陸續啟動大潭、台中、興達等電廠更新改建計畫，增建低碳低空污的燃氣複循環機組，加上近年加速佈建的再生能源，再搭配抽蓄水力、儲能及需求面管理等多元調度。

外界擔憂供電缺口，台電指出，今年準備大潭、興達及台中電廠等4部近500萬瓩大型燃氣機組，及約350萬瓩風、光電陸續加入供電行列，確保國人用電無虞。

核三2號機自1985年5月18日商轉，40年運轉執照期間發電度數至今日累積約2741.6億度。因應執照屆期停機，今下午1點開始逐步降載，預計在晚間10點系統解聯，並於晚間12點左右進入安全停機狀態；根據台電官網顯示，自下午4點左右，核三2號機只剩六成左右發電量。

台電指出，後續反應爐心燃料將退出移至用過燃料池，並進一步推動乾貯設施興建、最終處置場選址及設置等核廢處理事項，盼社會各界支持核廢處置等核後端工作。

核三廠興建於1978年。圖為核三廠建廠歷史畫面。（台電提供）核三廠興建於1978年。圖為核三廠建廠歷史畫面。（台電提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財