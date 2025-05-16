甩開對中擔憂 川普將助阿聯打造美國境外最大AI園區

美國與阿聯達成協議，將在阿布達比建美國境外最大的AI園區。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日訪問波灣地區，放寬多個中東國家的晶片出口管制，週四（15日）阿拉伯聯合大公國與美國簽署了一項協議，將建造美國境外最大的AI（人工智慧）園區，由於華府擔心中國可能會獲取相關技術，這類交易先前一直受到限制。

《路透》報導，雙方並未透露輝達（NVIDIA）或其他公司的那些AI晶片將被納入阿聯的資料中心，但知情人士透露，這筆交易將使這個波灣國家能夠擴大採用先進的AI晶片。根據電視媒體取得的畫面，輝達執行長黃仁勳週四與川普、阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）在阿布達比的一座宮殿進行了對談。

請繼續往下閱讀...

這項令人垂涎已久的協議於川普週四訪問阿布達比期間敲定，對於阿聯而言這是一大勝利，阿聯一直在努力平衡自身與長期盟友美國以及最大貿易夥伴中國之間的關係。這也反映出川普政府對於晶片能夠安全管理的信心，部份原因是要求資料中心由美國公司管理。

阿聯是主要的石油生產國，目前已投入數十億美元，力爭成為全球AI參與者，但在美國前總統拜登（Joe Biden）執政期間，阿聯與中國的關係，導致該國獲得美國晶片的機會受限。

白宮表示，AI協議包括阿聯承諾投資、建造或資助至少與阿聯資料中心一樣規模、功能一樣強大的美國資料中心。這項協議也有阿聯的承諾，將進一步使該國安全法規與美國保持一致，包括強而有力的保護措施，以防止美國技術被轉移。

知情人士透露，從2025年開始，阿聯可能獲准每年進口50萬顆最先進的輝達AI晶片。針對報導，輝達拒絕置評；阿聯外交部則未立即回應。

美國商務部表示，週四宣佈的協議核心是在阿布達比建設佔地10平方英里（25.9平方公里）的AI園區，為人工智慧資料中心提供5GW（百萬瓩）的電力容量。該園區將交由阿布達比國營企業G42建設，但美商務部長盧特尼克聲明指出，美國企業將負責營運資料中心，並在整個地區提供由美國管理的雲端服務。

據報，晶片公司高通（Qualcomm）正在建立一個與AI相關的工程中心，科技巨頭亞馬遜（Amazon）的雲端運算部門亞馬遜網路服務（AWS）則將與當地合作夥伴在網路安全和促進雲端運算應用方面展開合作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法