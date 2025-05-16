傳美商務部考慮將更多中企增至黑名單 長鑫存儲擬入列

知情人士表示，美國商務部正考慮將更多中企列入出口管制實體清單。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，美國商務部正在考慮將更多中國公司列入出口管制清單當中，其中包括記憶體製造商長鑫存儲（CXMT），但一些官員希望推遲這項行動，以避免損害美中達成長期貿易協議的努力。

綜合外媒報導，知情人士表示，商務部商務部已編製了一份中企名單，準備加入「實體清單」當中，其中包括長鑫存儲，中芯國際（SMIC）、長江存儲（YMTC）的子公司也在考慮的名單之中。

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但由於美中週末在瑞士日內瓦達成的貿易協議，這項措施實施的時機變得更為複雜。目前兩國同意在90天內降低對等關稅，以達成更廣泛的貿易協議。

那些被視為「違反美國國家安全或外交政策利益」的公司會被列入黑名單，而名單上的公司在未經許可的情況下，無法獲得出口產品或技術，而在管制之下，許可證申請多半會被拒絕。

長期以來，對中鷹派人士一直將矛頭指向長心存儲，該公司在全球DRAM（動態隨機存取記憶體）市場的市佔正在迅速擴大。該晶片製造商也致力於成為高頻寬記憶體（HBM）領域的參與者，這對於運行AI（人工智慧）模型而言相當重要。

把這些晶片製造商列入出口黑名單將是華府的最新行動，旨在讓中國更難獲得可用於軍事現代化的先進美國晶片和晶片製造技術。

美國官員擔心，中國太容易取得美國技術，這使得中國軍隊能更達成從研發極音速武器到模擬核武的一切。但也有一些川普政府官員認為，現在對關鍵的中企實施出口管制，可能會危及貿易談判。

針對報導，中國駐美使館拒絕對此發表評論，但強調，中方堅決反對美方「濫用國安概念、濫用出口管制」，惡意封鎖和打壓中國；美國商務部和白宮均拒絕置評。

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