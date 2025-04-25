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晉弘攜手日商 進軍寵物醫療市場

2025/04/25 17:48

晉弘與日商朝日英達科株式會社宣布，合作推出專為動物臨床診斷和治療設計的拋棄式內視鏡產品。圖為VET內視鏡系統。（晉弘提供）晉弘與日商朝日英達科株式會社宣布，合作推出專為動物臨床診斷和治療設計的拋棄式內視鏡產品。圖為VET內視鏡系統。（晉弘提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕上市醫材公司晉弘（6796）與日商朝日英達科株式會社今日宣布，合作推出專為動物臨床診斷和治療設計的拋棄式內視鏡產品，並由朝日英達科擔任日本地區的獨家代理銷售。

晉弘表示，朝日英達科自1976年成立以來，一直致力於開發和生產高品質的醫療器械，並以其獨特的製造技術在全球市場上享有高度聲譽；而晉弘專注於創新醫療設備的開發，兩家公司在醫療器材領域擁有各自的強項，並將這些優勢延伸至動物醫療領域。

晉弘所開發出的拋棄式內視鏡，未來可針對動物進行診斷和治療。結合內視鏡使用與即時高畫質影像功能，讓獸醫師在操作時更靈活、更安全，並能有效節省清潔、消毒與維護成本。該產品將為動物醫療界提供更多創新解決方案，實現更高效、安全的治療方式。

晉弘董事長鄭竹明指出，這次與日本夥伴朝日英達科攜手合作，將新興的拋棄式醫療器材引進寵物醫療市場，相信可推動動物醫療領域的進步，為更多的飼主與寵物提供健康服務。

據統計，台日韓等多國寵物的數量已超過孩童人口，隨著消費者對寵物健康的重視，寵物醫療市場規模持續擴大，新型拋棄式動物用內視鏡將有助提升獸醫師臨床效率，提供更精準快速的診療來守護動物健康。

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