川普關稅違法！高盛曝白宮還有4種工具可動用

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國際貿易法院週三裁定，川普總統引用緊急法對幾乎所有國家徵收全面關稅的行為超越了其權限，雖然法官組成的小組要求白宮在10天內完成停止關稅的正式程序，不過，高盛經濟學家表示，白宮掌握著4個工具，即美國貿易法第122條、第301條調查、 1930年貿易法第338條和232條款，可以確保法院的裁決只是暫時的問題。

CNBC報導，高盛經濟學家在1份研究報告中表示，美國法院這項裁決對政府的關稅計劃來說是1個挫折，增加了不確定性，但可能不會改變大多數美國主要貿易夥伴的最終結果，預計川普政府將找到其他方式徵收關稅。

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高盛表示，該裁決阻止了川普對大多數進口產品徵收的 10% 基準關稅，以及對中國、加拿大和墨西哥徵收的額外關稅，但不包括對鋼鐵、鋁和汽車等行業徵稅。

高盛進一步指出，川普政府還有其他合法手段徵收關稅，其中包括美國貿易法第122條、第 301條調查和1930年貿易法第338條，以及232條款。

由於1974 年貿易法第 122 條並未要求進行正式調查，因此可能是繞過法庭障礙的最快方法之一。

高盛分析師表示，政府可能會根據第122條迅速將10%的全面關稅改為最高15%的類似關稅。不過，此舉只會持續最多 150 天，之後法律將要求國會採取行動。

另，川普也可能迅速對美國主要貿易夥伴啟動 301 條款調查，為徵收關稅奠定官僚基礎，儘管高盛表示，這一過程可能至少需要數週時間。

而第 232 條關稅已針對鋼鐵、鋁和汽車進口實施，此條款可能擴大到其他領域。這項貿易法允許總統針對國家安全威脅採取行動。

最後1個工具是第 338 條，允許總統對來自歧視美國的國家的進口產品徵收高達 50% 的關稅。高盛指出，這項特殊措施以前從未被使用過。

舒茲貿易法律師事務所 （Schulz Trade Law PLLC） 創辦人兼執行合夥人米歇爾舒茲 （Michelle Schulz） 也表示，川普政府可能會尋求變通辦法，包括研究白宮過去徵收關稅的方式。

她週四在CNBC的「Squawk Box Europe」節目中表示：「即使在上屆政府執政期間，我們也曾根據301條款對中國商品徵收過關稅，這些關稅相當嚴厲。因此，我可以想像，本屆政府會再次審視這些條款，看看他們是否可以使用232條款、301條款或其他機制來強制執行這些關稅。」

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