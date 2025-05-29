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川普關稅遭法院擋下！CNN曝關鍵一擊出自「這家小公司」

2025/05/29 20:10

美國貿易法院阻止川普的關稅措施。（資料照，法新社）美國貿易法院阻止川普的關稅措施。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國貿易法院週三（28日）表示，總統川普（Donald Trump）針對那些向美出口大於進口的國家徵收全面關稅，超出了總統的職權範圍，阻止川普關稅措施生效。這個重大裁決背後，主角竟是一間由父女經營的小型葡萄酒公司。

《CNN》報導，這家總部位於紐約的葡萄酒公司VOS Selections是此次訴訟的主要原告。這起訴訟促使美國國際貿易法院裁定，推翻川普政府對全球多國徵收對等關稅。

VOS創辦人施瓦茲（Victor Schwartz）從未想過自己會站上對抗美國政府政策的最前線。他說，「40年前創辦VOS的時候，絕對沒想到會捲入這種事，對美國行政部門提起訴訟」。施瓦茲目前與女兒克蘿伊（Chloe）一同經營公司，創辦公司只是想把一些來自世界各地有趣產區的美酒帶進美國，賣給同樣熱愛葡萄酒的人。

葡萄酒公司VOS Selections創辦人施瓦茲（Victor Schwartz）。（翻攝自網路）葡萄酒公司VOS Selections創辦人施瓦茲（Victor Schwartz）。（翻攝自網路）

施瓦茲在週三（28日）晚間準備煮義大利麵時，收到律師寄來的電子郵件，告訴他勝訴了。他的第一反應是不敢相信，接著電話開始響個不停，媒體採訪和祝賀訊息湧入。

CNN認為，對小企業來說，關稅是「生存威脅」。川普實施的關稅政策，對小型企業特別不利，這些企業無法像大型公司那樣動用充足的資金，撐過價格飆漲和貿易政策反覆無常的衝擊。

施瓦茲表示，他的公司主要從法國、黎巴嫩與日本等地進口葡萄酒、清酒與烈酒，供應商多為小型釀造業者，而川普在第一任期實施的關稅，已讓他的公司苦不堪言，他說，「我們不是大公司，撐不了太久」。

這一次，當川普宣布對幾乎所有美國貿易夥伴施加史無前例的關稅時，施瓦茲知道不能再坐視不管。他說，「這種事對我們的生意簡直是當頭棒喝」，並形容關稅政策威脅公司生存。

施瓦茲最後與自由主義倡議團體「自由正義中心」（Liberty Justice Center）搭上線，該組織代表VOS和另外4家小企業提起訴訟，其他原告包括一家女性單車運動服飾品牌，以及一家釣魚用品店。經過家庭討論與深思熟慮後，施瓦茲同意擔任這起訴訟的首位原告。這項訴訟結果不僅攸關美國小商家的未來，也將影響全球的企業與消費者。

自由正義中心首席律師施瓦布（Jeffrey Schwab）向CNN表示，這起訴訟非常重要，不只影響經濟，也因為（政府）所聲稱的權力範圍實在過於龐大。施瓦茲還說，對這場訴訟充滿信心，若有需要，會一路打到最高法院。

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