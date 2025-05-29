晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

《經濟學人》 慘遭越南封殺！原因與「這個男人」有關

2025/05/29 20:24

越南當局下令禁售最新一期印刷版《經濟學人》。（圖取自經濟學人官網）越南當局下令禁售最新一期印刷版《經濟學人》。（圖取自經濟學人官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南當局下令禁售最新一期的亞洲版《經濟學人》，據悉，紙本遭封殺的理由可能是封面人物為越共總書記蘇林。《經濟學人》在文章提及，蘇林若效法中國領導人習近平，為推動革新而過度集權，可能強化恐懼與敬畏文化，最終成為改革絆腳石。文章還說，越南國運的成敗正繫於這位「亞洲最不被看好」、卻具影響力的改革者蘇林之手。

綜合《路透》等外媒報導，5月24日出版的《經濟學人》封面是蘇林的上半身肖像，以紅色為背景，雙眼被兩顆五角星取代，紅色和五角星象徵越南國旗。封面標題是「為越南制定計劃的人」，副標是「共產黨強人肩負拯救亞洲成功典範的重任」。

該期電子版在越南仍可閱讀，越南2家《經濟學人》發行商則說，紙本已遭禁。發行商 Ngay Moi 高層表示，原本收到的指示是撕去封面與該篇文章，後來卻接獲進一步命令，全面停售。Global Book Corporation 職員也證實，官方已下令禁止該期發行，但未說明原因。

現年 67 歲的蘇林，出身公安部門，去年經歷數月政治角力後，先成為國家主席，再掌總書記大權，成為越南實質最高領導人。《經濟學人》文章稱，在美國關稅政策可能損害其出口導向的經濟成長之下，越南正面臨關鍵時刻，蘇林須成為一名改革者，以因應越南經濟模式轉型與全球貿易挑戰。

中共總書記習近平（前排左）今年4月訪問越南，會見越共總書記蘇林（前排右）。（路透）中共總書記習近平（前排左）今年4月訪問越南，會見越共總書記蘇林（前排右）。（路透）

文章提及，蘇林若效法中國領導人習近平，為了推動體制革新而極度集中權力，可能強化恐懼與敬畏的文化，最終成為改革絆腳石。一旦蘇林失敗，越南將繼續在低附加價值的生產鏈中蹉跎，錯失黃金機遇；如果成功，第二次革新開放將帶領越南人躋身先進國家，成為亞洲新一波成長引擎，也讓越南更難落入中國勢力範圍。

文章總結，這是越南在老化之前致富的最後良機，國運的成敗正繫於這位「亞洲最不被看好」、卻具影響力的改革者蘇林之手。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財