《經濟學人》 慘遭越南封殺！原因與「這個男人」有關

越南當局下令禁售最新一期印刷版《經濟學人》。（圖取自經濟學人官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南當局下令禁售最新一期的亞洲版《經濟學人》，據悉，紙本遭封殺的理由可能是封面人物為越共總書記蘇林。《經濟學人》在文章提及，蘇林若效法中國領導人習近平，為推動革新而過度集權，可能強化恐懼與敬畏文化，最終成為改革絆腳石。文章還說，越南國運的成敗正繫於這位「亞洲最不被看好」、卻具影響力的改革者蘇林之手。

綜合《路透》等外媒報導，5月24日出版的《經濟學人》封面是蘇林的上半身肖像，以紅色為背景，雙眼被兩顆五角星取代，紅色和五角星象徵越南國旗。封面標題是「為越南制定計劃的人」，副標是「共產黨強人肩負拯救亞洲成功典範的重任」。

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該期電子版在越南仍可閱讀，越南2家《經濟學人》發行商則說，紙本已遭禁。發行商 Ngay Moi 高層表示，原本收到的指示是撕去封面與該篇文章，後來卻接獲進一步命令，全面停售。Global Book Corporation 職員也證實，官方已下令禁止該期發行，但未說明原因。

現年 67 歲的蘇林，出身公安部門，去年經歷數月政治角力後，先成為國家主席，再掌總書記大權，成為越南實質最高領導人。《經濟學人》文章稱，在美國關稅政策可能損害其出口導向的經濟成長之下，越南正面臨關鍵時刻，蘇林須成為一名改革者，以因應越南經濟模式轉型與全球貿易挑戰。

中共總書記習近平（前排左）今年4月訪問越南，會見越共總書記蘇林（前排右）。（路透）

文章提及，蘇林若效法中國領導人習近平，為了推動體制革新而極度集中權力，可能強化恐懼與敬畏的文化，最終成為改革絆腳石。一旦蘇林失敗，越南將繼續在低附加價值的生產鏈中蹉跎，錯失黃金機遇；如果成功，第二次革新開放將帶領越南人躋身先進國家，成為亞洲新一波成長引擎，也讓越南更難落入中國勢力範圍。

文章總結，這是越南在老化之前致富的最後良機，國運的成敗正繫於這位「亞洲最不被看好」、卻具影響力的改革者蘇林之手。

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