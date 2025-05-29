中國會在貿易壓力下改變經濟方向嗎？WSJ：習近平給出明確答案

中國國家主席習近平近日重申以製造業為政策重點的方針，並強調「我們要繼續把製造業搞好，堅持自立自強，掌握關鍵核心技術。」（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕十多年來，人們都在想中國是否會將該國製造業驅動的經濟增長模式，轉變為更側重消費的模式，尤其在中國與美國及世界其他地區的貿易緊張局勢加劇之際，是否有機會迫使改變經濟方向，然而中國國家主席習近平近日重申以製造業為政策重點的方針，並強調「我們要繼續把製造業搞好，堅持自立自強，掌握關鍵核心技術。」此番言論清楚表明，製造業將作為中國優先事項。

華爾街日報報導，上週，在視察中原城市洛陽的1家國有機械廠時，習近平重申了他以製造業為政策重點的方針。習近平回顧了歷史，盛讚中國實現了「從過去火柴、肥皂、鍍錫鐵等靠買進來，到現在成為工業門類最齊全的世界製造業第一大國」的轉變。

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「這條路走對了」， 習近平在1次向全國播出的講話中對洛陽軸承集團（Luoyang Bearing Group）的工人們說。「我們要繼續把製造業搞好，堅持自立自強，掌握關鍵核心技術。」

隨著習近平已明確了製造業為優先事項後，有關中國政府日益重視消費的說法看來站不住腳了。

報導指出，中國的產業和技術變革毋庸置疑，中國目前正在可再生能源、機器人技術和人工智慧（AI）等一系列未來產業領域突飛猛進。中國不僅在追趕西方，在某些情況下甚至正在超越西方。

但製造業並非解決中國當前整體經濟困境的良方。事實上，許多核心問題恰恰出在製造業，由於產能嚴重過剩，惡性競爭壓低價格，大量虧損工廠在艱難維持運轉。

習近平對製造業的極度關注，也是北美、歐洲和亞洲許多國家對中國製造的電動汽車、太陽能電池板、鋼鐵等各種產品設立貿易壁壘的原因。這些壁壘的設立與川普政府孤立中國的努力幾乎無關。是中國產品的大量湧入讓這些國家對本國的產業和就業感到緊張。

例如，美國財政部長貝森特就一直呼籲中國將其模式轉向擴大國內消費，擺脫對製造業和出口的嚴重依賴。

西方公司的執行長們也希望看到中國將重心從工廠轉移到讓中國消費者擁有更多可支配資金上來。對跨國品牌而言，這種轉變可能徹底改變局面，有望為它們帶來一個規模更大、利潤更豐厚的中國市場。

中國國內外的經濟學家長期以來一直認為，讓中國經濟像美國那樣更多依靠消費驅動，將能帶來更可持續的長期增長。

但是，決定中國經濟運行方式的是習近平，而他最近的言論清楚表明，上述聲音不會被理會。

報導指出，習近平對製造業的堅定態度，主要源於他對西方式消費驅動增長模式抱有根深蒂固的理念上的反對。習近平認為這種增長是浪費性的，並且對通過刺激措施直接向民眾發放更多現金的做法極為警惕。

另，美國總統川普讓美國再工業化的議程，習近平也看在眼裡。對習近平來說，這再次印證了製造業的重要性。1位中國官員表示，「如果川普想讓美國經濟更像中國經濟」，「對習近平來說，這就能說明問題了。」

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