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出口供應鏈支持方案提高至930億 申請要件1次看

2025/04/24 15:59

行政院今天拍板「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，整體經費達930億元。（行政院提供）行政院今天拍板「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，整體經費達930億元。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕經濟部今（24）日在行政院會報告「支持方案之放寬要件說明」，原來支持方案880億元，增加汰舊換新的50億元，整體經費達930億元，經濟部次長何晉滄在行政院會後記者會指出，正評估協助業者汰舊換新的補助比例如何分配，藉以加大力道協助中小企業。

對於放寬申請部分，經濟部產業發展署長邱求慧表示，為協助企業因應衝擊，工業支持措施方面，提供金融支持包括貿易融資利息減碼120億元、外銷貸款優惠保證加碼60億元、中小微企業貸款加碼50億元，認定資格由營業額衰退15%放寬至10%，預估共有22萬餘家廠商受惠。

邱求慧說明，在研發轉型補助200億元與爭取海外訂單100億元方面，放寬為直接或間接受到美國關稅政策影響的業者，就可以提出申請，受惠業者可達約5700家。

對於間接受衝擊業者如何認定，何晉滄補充解釋，只要業者能舉證因為受到關稅影響，像是下游出貨商可能被退貨，導致貨品無法順利出貨等，都可以算遭受間接影響，提得出佐證資料都能受理申請。

邱求慧表示，租稅優惠部分，產業創新條例提供研發與設備支出抵減擴大適用，適用範圍新增人工智慧（AI）及節能減碳，支出上限由10億元提高至20億元；另產創條例也放寬創投適用門檻，適用優惠出資額門檻由3億元降為1.5億元；放寬新創適用條件方面，新創事業公司由成立未滿2年放寬為5年，投資門檻由100萬元降至50萬元，有望對新創、AI與節能減碳投資增加更多動能。

此外，針對勞動部提出的安定就業措施，邱求慧解釋，參訓勞工薪資補助由3個月增加至6個月，事業單位補助額度由190萬元增加至350萬元；受衝擊勞工協助再就業方面，除放寬適用產業類別，雇主僱用獎助由每月5000元增加至6000元；協助青年接軌職場部分，獎勵額度由每月8000元增加至1萬元，請領次數也增加至2次。

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