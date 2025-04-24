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發大財？美國4月關稅收入激增逾60％ 將創紀錄新高

2025/04/24 13:33

美國財政部最新數據指出，4月關稅收入將創紀錄新高。（法新社）美國財政部最新數據指出，4月關稅收入將創紀錄新高。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國財政部週三（23日）公布的資料，隨著總統川普新一輪關稅開始生效，4月海關關稅收入飆升逾60%，至少達到150億美元，勢必將創下紀錄新高。這些數據反映的是在3月抵達美國港口的進口商品，由進口商與報關代理人在4月所支付的關稅。

《彭博》報導，有大約3分之2的進口商採取「次月第15個工作日」的月結制方式來繳納關稅。而在進口當下即繳納的「每日徵收」類型，在4月比3月同期增加約40%。

這些關稅中包含了川普自3月12日起施行的鋼鐵與鋁的 25% 關稅，但值得注意的是，這些數據基本上尚未包含川普在4月2日宣布的「10%普遍關稅」，也因此5月的關稅收入有可能進一步暴增。

目前3月的單月徵收款項已全數入帳。根據美國財政部的數據顯示，4月實際入帳的關稅與其他特定商品消費稅收入，至少將達到154億美元。根據彭博匯總的數據，以金額來計算，將創下單月歷史最高紀錄。這筆收入反映的是對3月進口商品徵收的稅款。

川普表示，他推行關稅政策的目標之一，是縮減甚至消除美國與貿易夥伴之間的貿易逆差，川普同時也將關稅收入視為一項重要稅收來源，可用來替代其他稅收支出。而在在 1913 年美國國會通過所得稅之前，關稅曾是聯邦政府的主要財政來源。

但和整體聯邦預算赤字相比，最新的關稅收入可說是杯水車薪，根據美國財政部統計，截至本會計年度前6個月，聯邦政府的赤字總額已達1.31 兆美元，扣除歷年差異後，年增率達15%。

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