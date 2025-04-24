關稅戰有望趨緩！道瓊續漲419點 台積電ADR飆升4.23％

美股週三大漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於預期中美貿易緊張局勢可能很快緩解，且美國總統川普表示，他不打算解除聯準會主席鮑爾的央行行長職務，投資人鬆了一口氣，美國股市週三上漲，道瓊工業指數收盤上漲419.59點、1.07%，標普500指數上漲1.67%，那斯達克上漲2.50%，費城半導體指數漲幅達3.96%，台積電ADR勁揚4.23%，收在157.81美元。

綜合外媒報導，川普週二表示，他願意採取不那麼對抗的方式與中國進行貿易談判，並指出目前對中國進口產品徵收的145%的關稅非常高，將會大幅下降，但不會是零。美國財政部長斯科特貝森特週三也表示，兩國有機會在貿易方面達成「重大協議」。

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《華爾街日報》週三引述白宮官員的話報導，美國政府正在考慮將中國商品的關稅降至50%至65%之間。不過，官員透露，此舉必須是雙邊的，中國也必須降低貿易壁壘。

近幾週遭拋售、與中國較相關的股票出現反彈，其中包括蘋果和輝達，漲幅分別為2.43%和3.86%。特斯拉上漲5.37%，也歸因於關稅壓力的緩解，以及其執行長馬斯克在週二的公司財報電話會議上表示，下個月開始，他花在管理川普政府效率部門上的時間將大幅減少。

道瓊工業指數上漲419.59點或1.078%，收39606.57點。

那斯達克指數上漲407.63點或2.5%，收16708.05點。

S&P 500 指數上漲88.1點或1.67%，收5375.86點。

費城半導體指數上漲151.87點或3.96%，收3983.92點。

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