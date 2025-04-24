台積電舉辦2025年北美技術論壇 揭示下一世代A14製程技術

〔中央社〕台積電今天在美國加州聖塔克拉拉（Santa Clara）舉辦2025年北美技術論壇，期間揭示了下一世代先進邏輯製程技術A14。

根據路透社及台積電官網聲明，14製程技術體現了台積電在其領先業界的N2製程上的重大進展，此技術旨在透過提供更快的運算和更好的能源效率來推動人工智慧（AI）轉型。

請繼續往下閱讀...

此外，台積電有望透過增進裝置端AI功能（on-board AI capabilities）來強化智慧型手機功能，使其更加智慧。A14製程技術計劃於2028年開始生產，截至目前開發進展順利，良率表現優於預期進度。

台積電官網聲明指出，與即將於今年稍晚進入量產的N2製程相比，A14將在相同功耗下，提升達15%的速度；或在相同速度下，降低達30%的功率，同時邏輯密度增加超過20%。

台積電董事長暨總裁魏哲家博士表示：「我們的客戶不斷展望未來，而台積電的技術領先和卓越製造為他們提供了可靠的創新藍圖。台積電的先進邏輯技術，例如A14，是連接實體和數位世界的全方位解決方案組合的一部分，為我們的客戶釋放創新，以推進AI未來。」

除了A14，台積電還發表了新的邏輯製程、特殊製程、先進封裝和3D晶片堆疊技術，為廣泛的高效能運算（HPC）、智慧型手機、汽車和物聯網（IoT）技術平台做出貢獻。

根據台積電官網聲明，這些新發佈的技術旨在為客戶提供一整套互連的技術組合，以驅動其產品創新。（編輯：陳正健）1140424

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法