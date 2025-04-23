誰先重返1兆美元俱樂部！台積電、博通、特斯拉比一比

特斯拉、博通和台積電市值目前都低於1兆美元，美媒分析報導，台積電最有可能率先重新加入兆元俱樂部。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來，美股市值破兆的公司規模縮小，特斯拉、博通和台積電都失去兆美元俱樂部會員資格。美媒分析報導，台積電最有可能率先重新加入兆元俱樂部。

特斯拉、博通和台積電均在股市普遍拋售中遭遇打擊，這三家公司的市值目前均約為8000億美元。

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今年1月，DeepSeek發布R1推理模型，消息在半導體行業引起震動，因為投資者認為開發人員不需要在最尖端的硬體上投入太多就能在人工智慧領域保持領先地位，軟體優化可能比強力處理能力更有效。

此外，美國對台灣徵收關稅可能會對博通設計、台積電生產的晶片成本產生負面影響，從而減少購買博通產品的雲端運算客戶的單位需求。

同時，隨著進口零件價格上漲，特斯拉的生產成本也將上升，在實施互惠關稅的國家（尤其是中國）銷售汽車將面臨困難。特斯拉面臨的更大挑戰是外界對執行長馬斯克的強烈反對，他以政府效率部負責人的身分介入美國政府事務。他的言論和行動導致特斯拉的大部分核心客戶群放棄了該品牌。特斯拉第一季的銷量年減13%。

隨著投資人消化快速變化的經濟環境，很難確定這些股票的交易價格是否合理、是否仍被高估或是否已下跌過多。但台積電比其他公司更具彈性，而且其股票在這個價位上看起來極具吸引力。在經濟不確定時期，擁有最強競爭優勢的公司通常會脫穎而出。

特斯拉已經看到消費者購買轉向不同的汽車製造商，如果陷入經濟衰退，其高階汽車將不會表現良好。

博通在網路晶片市場佔據明顯領先地位，但其人工智慧加速器晶片面臨其他晶片製造商的激烈競爭。雖然博通擁有幾個主要的超大規模雲端客戶，但如果開發人員將工作負載轉移到使用不同硬體的其他雲端供應商，它可能會面臨挑戰。

雖然台積電可能面臨關稅導致的需求放緩，但台積電是少數能夠滿足3奈米晶片的製造商之一，也是唯一能夠滿足AI晶片龐大需求的製造商。

這種競爭優勢是台積電管理階層4月在發佈出色的第1季財報的同時，重申其2025年指引的原因之一。該公司還計劃將今年的資本支出預算定在380億美元至420億美元之間，這表明其認為人工智慧晶片的需求不會出現明顯放緩。第2季業績指引超出預期，預期成長12%。

這顯示台積電擁有獨特的先進半導體生產能力，且市場需求強勁。關稅的影響尚未體現在其獲利預測中，而且由於其在市場上的巨大競爭優勢，這種影響可能永遠不會反映出來。

目前台積電股價不到預期收益的17倍，遠低於博通和特斯拉。同時，該公司表現出更強的韌性，預計到2029年其營收成長率將達到20%左右，利潤率也將保持強勁。該股應該會比其他前精英俱樂部成員更快恢復到1兆美元的估值。

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