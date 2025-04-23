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悶太久！台股創史上第2大漲點 單日漲幅4.5％

2025/04/23 19:47

周三台股一口氣大漲845點，創下史上第2大漲點，單日漲幅4.5%。（資料照）周三台股一口氣大漲845點，創下史上第2大漲點，單日漲幅4.5%。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股近期欲振乏力，指數始終在低點盤旋。不過，今日台股總算甦醒過來，藉由美股反彈力道，週三指數收在1萬9639點，一口氣大漲845點，創下史上第二大漲點。台股本日漲幅達4.5%，也是亞洲股市漲幅之冠。

由於台股跟著大盤錯殺，光是周一與周二兩個交易日，合計下跌超過六百點，但今天台股展開絕地大反攻，跳空開高走高，加權股價指數以1萬9639點收盤；不過，分析師也提醒，台股波動幅度相當大，且高於日韓股市。

投顧分析師統計，今年以來截至4月23日為止，台股仍處於低檔，表現還有待努力，其中，檢視整體亞洲股市，今年表現從最差到最好，依序為泰國下跌17.60%、台灣下跌14.74%、日本跌12.49%、馬來西亞跌8.59%、越南跌4.40%、中國上海綜合跌1.65%：至於新加坡上漲1.18%、韓國漲5.25%、以及香港股市漲10.03%。

換言之，今年以來，包括台股或日本等股市，至今仍是呈現走跌，且跌多於漲，亞股相對表現遜色；至於韓國及港股這兩地的股市，今年以來出奇的好。

台新投顧表示，財報週來臨，關稅戰嚴重拖累營運展望，散戶低檔積極進場，對指數反彈助益不明顯；受關稅戰影響，美國通膨可能上升，預期聯準會5月例會降息機率低。

「聯準會5月降息機率低！」台新投顧指出，若經濟成長動能明顯下修，聯準會仍有可能調息，市場預期最快6月降息1碼，7月、9月與12月例會各降息1碼，2025年降息4碼。

台新投顧預期，聯準會以控制通膨為第一要務，6月、9月與12月例會各降息1碼，2025年降息3碼。

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