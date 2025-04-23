TCDD攜手Sylvera 共同發表碳權國際評級框架

臺灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）與英國碳信用評級機構Sylvera共同發表「界定碳信用品質《Defining Carbon Credit Quality》」。圖右為TCDD理事長黃釗盈、右為Sylvera亞太區負責人Louis Booth。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕儘管美國總統川普持永續懷疑論調，不過國際大廠減碳腳步不停，碳權作為碳中和重要手段，其品質至關重要，今日臺灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）與Sylvera共同發表「界定碳信用品質《Defining Carbon Credit Quality》」，首次向台灣各界介紹全球自願性碳市場的碳信用品質最新國際評級架構，協助企業評鑑碳權的信用品質，也為台灣打造具有國際公信力的碳市場預做鋪路。

TCDD理事長黃釗盈表示，關稅高低、企業無法改變，但面對碳費和碳稅，企業相對有主控權，除自主減量降低碳排之外，也可透過各種專案獲得碳權，利用抵換途徑，因應供應鏈減碳要求，降低國際貿易上的碳壓力，但碳權品質標診需要以國際接軌，這也是TCDD與Sylvera一起發布界定碳信用品質的原因。

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Sylvera亞太區負責人Louis Booth表示，全球碳市場發展25年，而品質標準是真正達到碳中和的關鍵，Sylvera長期致力於制定嚴謹的碳權評級標準，並將高品質碳信用定義為「一公噸二氧化碳當量經由專案活動*直接減少或移除大氣，且在環境上具顯著持續性的單位。」

Louis Booth說明，Sylvera的評級體系有穩健的碳核算、額外性（附加性）以及長久性3大標準，輔以對社區與生物多樣性的評估，透過多年田野研究、獨立數據、衛星觀測與機器學習，對全球近200個碳專案進行科學評估，得以破解過去碳信用品質不一的問題。

黃釗盈指出，下一階段，TCDD將協助導入Sylvera的評級框架應用於台灣地方型與產業型專案，導入透明、科學的碳權評級框架，讓台灣成為具有國際競爭力的碳信用市場；此外他也強調，氣候變遷議題是台灣最少被打壓的國際場域，有望助台灣拓展國際能見度。

TCDD理事長黃釗盈期許，TCDD此次引進Sylvera的評級框架，以國際標準為基礎，建立台灣自主且與世界接軌的碳權方法學與分級體系，讓國內的碳權項目，可以資料和數據說話，專案減碳量是否真實、額外且持久，皆有賴科學驗證和第三方數據比對，確保市場交易的每一單位碳權都「貨真價實」，經得起國際檢驗。

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