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北富銀攜手親子天下調查：近4成高中生 每月零用錢1000元以下

2025/04/22 19:44

台北富邦銀行與親子天下教育創新中心聯合舉辦「青少年財務健康基礎大調查」，今發表調查結果，發現15-18歲高中職學生，近4成每月零用錢在1000元以下，關鍵在於家長。（記者吳欣恬攝）台北富邦銀行與親子天下教育創新中心聯合舉辦「青少年財務健康基礎大調查」，今發表調查結果，發現15-18歲高中職學生，近4成每月零用錢在1000元以下，關鍵在於家長。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕為全面檢視全台青少年金融素養現況，台北富邦銀行與親子天下教育創新中心聯合舉辦「青少年財務健康基礎大調查」，今發表調查結果，發現15-18歲高中職學生，近4成每月零用錢在1000元以下，關鍵在於家長。

本次調查針對全台15至18歲高中、高職及專科學生進行，共收集1997份有效問卷，調查發現，即便8成青少年名下有金融帳戶，卻有高達64%的青少年對使用金融服務缺乏或不知道是否具備足夠信心。

在金融商品認識方面，70%學生對儲蓄型保單完全不了解，63%不了解基金，46%不了解股票，甚至30%對基本定存也表示不熟悉，顯示出青少年族群對金融產品的陌生。

在零用錢金額方面，有19.2%的青少年表示沒有零用錢，20.2%每月零用錢在1000元以下，30.3%每月有1001-3000元的零用錢，17.2%有3001-5000元，13.2%每月有5001元以上的零用錢。在消費的支付方式部分，有47%青少年首選現金，47%首選家人買單，只有4%優先選擇悠遊卡，1%首選行動支付。

北富銀品牌永續部資深協理楊雅媛表示，從零用錢的金額上，可以看出很多家長對於青少年金錢的使用不放心，也因此高達近半數的青少年在消費支付上首選家人買單，但這也影響孩子對於金融理財相關知識的學習。

她指出，銀行在第一線看見的是風險，也看見很多「還沒準備好」的年輕人。隨著科技快速發展，數位原生世代接觸世界的方式與過去已大不相同然而，數位化所帶來的便利背後，往往伴隨著資訊來源複雜、真假難辨的風險，致使青少年更容易誤入詐騙陷阱。

親子天下教育創新中心執行長楊淑娟也表示，這次調查見證了教育與金融界跨域合作的必要，也回應當前青少年所面對的財務素養落差與即將邁入社會的風險。

近年來詐騙活動猖獗，有23%青少年過去1年曾遇到過各種形式的詐騙，其中18%因此蒙受財產損失，損失金額從數百元到數10萬元不等；與此同時，卻有高達84%的青少年認為自己具備足夠的防詐認知，金融教育不足和潛藏身邊的詐騙風險，已然讓青少年財務安全面臨嚴峻挑戰。

北富銀相信，教育是最好的防線，希望透過與親子天下合作的調查及後續培力行動，幫助青少年建立正確金融理財觀念，增強金融風險抵抗力。

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