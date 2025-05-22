都是台積惹的禍 ? 熊本成「全球壅塞第四名」車速比騎單車慢

台積電在日本熊本設廠，導致當地上班尖峰時間車陣雍塞。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在日本熊本設廠，對當地居民來說，「塞車」成為最大的噩夢。據報導，因為台積電在熊本設廠，小城鎮湧進大量在園區工作的上班族，在上班的尖峰時刻，開車的速度竟然比騎腳踏車還慢，這也讓熊本成為「全球最雍塞」第四名城市，僅次於墨西哥市、泰國曼谷及菲律賓第三大城達沃。

根據荷蘭交通資訊公司列出「全球五大塞車都市」，在尖峰時段，市中心每天行駛10公里的年度耗費時間，日本熊本縣以一年損失149小時，位列第五，而前四名皆是首都級城市。

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在「壅塞程度」排行，熊本尖峰的行車時間是一般狀況的1.49倍，名列全球第四塞，僅次於墨西哥市、泰國曼谷、菲律賓第三大城達沃。

日媒指出，熊本的交通擁堵已成為全日本最嚴重的交通擁堵之一。對此，日本電視台在1月時還深入探討，「台積電的擴張，為熊本週邊城鎮帶來了嚴重的交通擁堵」，並製作「台積電週邊交通擁堵有緩解的前景嗎？」相關專題。

據日媒KTT熊本縣民電視台報導，在上班的尖峰時間，TSMC工廠所在的大津町國道上出現超多車輛，交通變得壅塞。對此，熊本大津町居民指出，「從知道台積電要來的時候，我們就說要先做好道路的整備，會塞車的狀況，這不是早就知道的嗎。

另一大津居民表示，他開車上班，還要接送孩子上下學。有時候會因為路上雍塞很焦慮。

根據統計，熊本開車的人數占比，在平日是61.2％，假日73.4％，都是日本「政令指定都市」，相當於準直轄市的最高比例。所以，要開闢道路，也鼓勵「分流上班」。

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