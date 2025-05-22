貿易戰休戰也救不了 美經濟前景仍疲軟

經濟學家表示，儘管美中貿易戰暫時停火，美國經濟前景仍疲軟。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》對經濟學家的調查顯示，儘管美中貿易戰暫時停火，但美國經濟前景依然疲軟，經濟學家一致認為川普政府的政策「損害了經濟」。

美中兩國簽署為期90天的貿易休戰協議，暫時削減高額進口關稅，這稍微降低了美國經濟衰退的風險，但在國際信評機構穆迪（Moody's）上週五（16日）下調美國主權信用評級後，美國會即將就川普的全面減稅法案進行投票，在此之前美國財政前景正在惡化。

請繼續往下閱讀...

《路透》在5月14日至21日進行的民調顯示，經濟學家一致認為川普政府的政策損害了經濟，其中超過55％的受訪者表示，美國經濟「嚴重受損」。在4月大幅下調經濟成長預期、上調通膨預期之後，經濟學家在5月基本維持這些預測不變。

美銀（BofA）經濟學家布哈夫（Aditya Bhave）指出，穆迪可能傳遞出這樣的訊息，「擬議中的稅收法案在財政上是揮霍無度的，除非美國政府採取突然行動，否則風險在於當華府認真對待美國財政問題時，關稅可能成為有效削減赤字的唯一可用槓桿」。

布哈夫提到，新一輪大幅上調關稅可能比擴張性較小的財政刺激方案對經濟造成的傷害更大。

美國經濟上季萎縮了0.3％，主要原因是進口量創歷史新高，預計本季將成長1.5％，今年的經濟成長僅1.4％，較去年的2.8％大幅放緩，預計明年將成長1.5％。不過，未來一年美國經濟衰退的機率確實從4月的45％降至35％。

經濟學家對通膨的看法則幾乎沒改變，預計至少到2027年，通膨率平均將高於聯準會（Fed）的2％目標，這與已經處於數十年來高位的消費者預期相呼應。

摩根士丹利（Morgan Stanley）首席美國經濟學家加彭（Michael Gapen）表示，壞消息是緩和關係實際上鎖定了緩慢成長、通膨高不下的環境，成為美國經濟的基本預期。目前13％的實際關稅稅率仍高於年初水位，政策不確定性很高，經濟衰退風險仍居高不下。

Fed官員強調，通膨再次抬頭的風險較高，這主要歸因於美國的關稅政策，並不急於在近期降息。今年以來，聯邦基金利率一直維持在4.25-4.5％的範圍。

超過半數的經濟學家，103人中的52人預測，聯邦公開市場委員會（FOMC）將在下一季恢復降息，最有可能在9月行動。25名受訪者預計最後1季降息，18名受訪者預計今年不會降息，只有8名受訪者預測6月會降息。4月的調查中，近4成受訪者預計Q2末至少會降息1次。

FHN Financial首席經濟學家洛烏（Chris Low）表示，關稅2度暫停為經濟成長和通膨前景增添了新的不確定性。FOMC成員堅持認為，在降息之前，所有通膨都應該直接歸因於關稅，因此他們可能要等到Q4，甚至明年初，才有足夠的清晰度採取任何行動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法