華爾街全面看升新台幣 美銀預測 :今年第四季達28.8元

近期數家外銀認為新台幣到年底前都有升值空間。（中央社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期外界高度關注新台幣走勢，美國銀行（BofA）調整東亞國家貨幣的預測，預估新台幣兌美元匯率將會從現在的30元左右逐季升值，預料今年第4季將會升至28.8元，明年進一步攀至27.6元。

對於新台幣在本月初出現暴力升值，《彭博》引述台灣央銀稱，本月稍早策略性地放任新台幣升值，以讓市場對升值的預期得以釋放，此舉也促使新台幣創下自1980年代以來最顯著的升值幅度。

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對於美國銀行（BofA）預測新台幣今明兩年的升值趨勢，，巴克萊與高盛也釋出類似看法，認為亞洲貨幣未來將有升值空間。美銀指出，隨著美國和其他國家達成貿易協議的前景好轉，加上談判內容可能涉及匯率，預計新台幣和韓元匯率會進一步走強。

台灣央行稱，讓新台幣升值是為了重新調整市場預期。《彭博》報導，央行副總裁嚴宗大在回應立法委員有關新台幣升值是否正常的質詢時表示，我們以前也使用過類似的策略，「這是一種戰術」，我們可以透過這樣的方式來冷卻市場預期。

對於美國銀行的預測在PTT股板掀起網友熱議，尤其引發「債券投資人（債蛙）」的強烈反應，恐會哭暈在廁所。

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