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德媒：黃仁勳發出2訊號 台灣是安全且是技術核心

2025/05/22 11:28

輝達執行長黃仁勳。（資料照）輝達執行長黃仁勳。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「矽盾」被認為是台灣安全的基石，而美國想要再次擦亮「美國製造」招牌，總統川普揮動「關稅大刀」、台積電加碼在美投資，引發台灣「矽盾」破裂擔憂，但近期台灣舉辦國際電腦展（Computex），以及先前台積電（2330）、鴻海（2317）等，和輝達及台灣政府聯手打造AI基礎建設等，在加上輝達執行長黃仁勳在台灣設立海外總部等最新決策，《法蘭克福匯報》在其專欄以「期望與研發」為題發表評論。

報導指出，台積電今年3月承諾將在美國追加投資1000億美元（約新台幣2.9兆元），新建5座工廠，然而美國總統川普仍稱「台灣偷走我們晶片產業」，且公布對台灣施加32%對等關稅。

人工智慧離不開高性能晶片，川普希望將這類晶片生產，轉移到美國境內。報導表示，從地緣戰略角度來看，可以理解川普的想法，畢竟蘋果（Apple）、Google和微軟等科技巨頭所依賴的關鍵零組件，皆來自台灣。

然而，川普的政策可能會令台灣陷入帶來巨大的危險。長期以來，中國一直想要統一台灣，而在台灣人看來，台積電正是促使美國不會袖手旁觀的最大籌碼。

報導直指，晶片產業不僅事關台灣的經濟命脈，也是安全保障，有鑑於此，台灣努力捍衛自己的「矽盾」也相當合理。

文章寫道：「在台灣，沒有人相信這個歷經數十年才建立起來的，由工廠、供應商和研發機構組成的高端制造生態系統，是世界其他地方能夠輕易復制的。」

台北正透過《產業創新條例》的修正，禁止台積電將最新技術帶往美國，然而這樣的規定是否真能在緊要關頭發揮效果，《法蘭克福匯報》也坦承「有待觀察」。

打造先進科技技術，需要漫長的時間和巨額的資金。而台灣成熟的運作流程以及研發方面的領先地位，恰好有利於台灣。

報導指出，出生在台灣的黃仁勳，向他的家鄉發出兩個重要訊號：他要在台灣為輝達建立1個包括AI數據中心的基地。換言之，黃仁勳認為台灣是安全的，並且台灣在技術進步中仍扮演著核心角色。

《法蘭克福匯報》指出，生產全球最強半導體裝置的台灣，將藉由AI資料中心的助力，在新時代的科技競賽中保持領先；當川普卻亟欲終結台灣作為全球晶片重鎮的寶貴地位，黃仁勳展現了台灣捍衛者的立場。

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