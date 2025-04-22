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逾半數進口商品來自中國 川普會美國零售巨頭

2025/04/22 09:07

美國總統川普週一（21日）在白宮會見美國主要零售商，談論關稅議題。（法新社資料照）美國總統川普週一（21日）在白宮會見美國主要零售商，談論關稅議題。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（21日）在白宮會見沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）等主要零售商高層，討論全面關稅計劃將如何影響高度依賴進口的商業模式，根據公司公佈的數據，沃爾瑪、目標百貨有超過半數商品從中國進口。

綜合外媒報導，知情人士透露，週一的會議包括沃爾瑪、目標百貨和家得寶（Home Depot），原傳出將與會的勞氏公司（Lowe's）最終則未派代表出席。這次的會議正值川普暫緩對中國以外的貿易夥伴家爭關稅90天之際，數十名外國官員和企業高層正在利用這一段期間，就更有利的條款進行談判。

3家公司會後發表了幾乎相同的聲明，沃爾瑪發言人表示，「我們與總統川普及其團隊進行了富有成效的會談，感謝有這個機會讓我們分享見解」；目標百貨聲明稱，「我們與總統川普和零售業同行進行了富有成效的會談，討論了貿易的未來發展方向，將繼續致力於為美國消費者提供價值」；家得寶聲明表示，「我們與總統進行了一次內容豐富、建設性的會談，並期待繼續對話」。

沃爾瑪、目標百貨等美國大型連鎖店嚴重依賴進口商品，根據公司公佈的數據，這兩大零售商一半以上的進口商品來自中國，家得寶和勞氏同樣有大量商品進口自中國，川普對中國加徵145％關稅，以及對其他國家、特定商品的潛在關稅，預計將給已飽受長期通膨困擾的美國人帶來更多壓力。

川普反覆無常的關稅政策已給眾多產業帶來衝擊，並給美國股市造成數週之久的混亂，對於零售商而言，關稅是已充滿挑戰經濟狀況當中最新的威脅，在經歷多年的高通膨後，消費者正在尋求低價產品，分析師擔心，這些零售商的利潤率將因關稅而大幅下降。

美企警告，隨著進口關稅的實施，未來幾個月的業務可能放緩。儘管企業多年以來一直受到關稅的困擾，但川普徵稅的規模以及朝令夕改的情況已演變成一個獨特的問題。川普對幾乎所有夥伴，以及包括金屬在內的一系列產業徵收關稅，可能提高從烈酒、服裝到電子產品和家具等所有產品的價格。這些變化預計將進一步抑制消費者需求。

經濟數據顯示，在川普關稅措施全面生效前，美國人紛紛搶購汽車、電子產品和家電等商品。美國商務部報告顯示，3月美國零售額月增1.4％，創下2年多以來最大漲幅。

全球最大零售商沃爾瑪表示，公司經營多元化的供應鏈，約3分之2的商品在美國製造或組裝，沃爾瑪高層本（4）月表示，公司正在努力維持低價，商家正在考慮所需的商品數量，以及價格可能因關稅發生的變化；目標百貨並勿透露有多少商品來自海外，但先前曾表示，價格漲幅將因類別不同而異；家得寶則稱，旗下有一半以上的商品來自北美。

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