中國關鍵礦產出口禁令 全球車廠憂恐導致生產中斷

中國稀土出口管制發酵，全球汽車製造商接連警告，禁令恐導致生產延宕甚至是中斷。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球汽車製造商週二（3日）紛紛加入美國同業的行列，抱怨中國對稀土合金、混合物和磁鐵出口的限制，如果無法迅速解決這一問題，可能導致生產延宕甚至是中斷的問題，進一步加劇人們對中國在關鍵礦產領域壟斷地位的擔憂。

《路透》報導，繼上週一家印度電動車製造商提出類似投訴之後，德國汽車製造商也成為最新警告中國出口限制可能導致生產停擺，並擾亂該國經濟。

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中國今年4月決定暫停多種關鍵礦產和磁鐵的出口，此舉顛覆了全球汽車製造業、半導體公司、航太製造商和軍事承包商的核心供應鏈。同時也凸顯出中國在關鍵礦產領域的主導地位，並被北京視為與美國總統川普持續貿易戰的籌碼。

這次北京的出口管制以導致各大企業董事會和從東京到華盛頓的各國感到焦慮，官員們紛紛尋找有限的替代方案，並開始擔心，新車和其他產品的生產可能在夏季結束之際陷入停滯。

得國汽車遊說團體負責人穆勒（Hildegard Mueller）週二表示，如果情況沒有迅速轉變，生產延宕甚至停產的可能性將無法避免。礦產行業顧問、曾在川普首個任期內擔任能源助理國務卿的范農（Frank Fannon）表示，全球能源供應中斷對於那些關注此事的人來說並不令人意外。

范農指出，現在在美國面臨著生產挑戰，需要動用政府的全面性措施，來確保資源的安全，並盡快提升國內產能，行動的時機點是「昨天」。

知情人士表示，由於稀土磁鐵短缺威脅到全球供應鏈的穩定，來自印度、日本和歐洲的外交官、汽車製造商和其他企業高管正緊急尋求與北京官員會面，以推動加速稀土磁鐵出口審查批准。

今年5月代表通用汽車（General Motors）、豐田（Toyota）、福斯（Volkswagen）、現代（Hyundai）和其他主要汽車製造商的貿易組織負責人在致川普政府的一封信中表達了類似的擔憂。

汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）在信中寫道，如果無法可靠的獲取這些元件和磁鐵，汽車供應商將無法生產關鍵的汽車零件，包括自動變速箱、節氣門系統、傳感器、安全帶、車燈、馬達、動力轉向系統等。

川普一直試圖透過對數十億美元進口商品徵收高額關稅，來重新定義與最大競爭對手中國的貿易關係，希望藉此縮小巨大的貿易逆差，並重振製造業。

川普先前宣佈對中國加徵高達145％的關稅，但在股市、債市和匯市對徵收範圍過大的關稅表示不滿後，華府才縮減了關稅規模。中國也採取了同樣的措施回擊，並利用自身在關鍵供應鏈中的主導地位，試圖讓川普讓步。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）週二向記者表示，川普和中國國家主席習近平預計將在本週進行會談，出口禁令將成為重要議題。李威特補充，政府正在積極監督中國遵守在日內瓦達成的貿易協定，政府官員將持續與北京官員保持溝通。川普先前曾暗示，中國緩慢放寬關鍵礦產出口禁令違反了日內瓦協定。

磁鐵的運輸在中國許多的港口已經被暫停，這是組裝汽車、無人機、機器人和飛彈等多種設備所必需的材料。中國政府正在擬議一套新的監管體系，一旦開始實施，可能會導致某些企業永久無法取得磁鐵。

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