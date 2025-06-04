公開決裂！馬斯克批：川普支出法案令人作嘔

全球首富馬斯克（Elon Musk）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）週二（3日）在自家社群平台X撰文表示，總統川普（Donald Trump）提出的全面稅收、支出法案，是「令人作嘔的可憎之物」，將加劇聯邦赤字。

《路透》報導，馬斯克在X撰文表示，「很抱歉，但我再也受不了了」，直稱這項規模龐大、離譜、充斥著政治目的的國會支出法案「令人作嘔」。馬斯克補充，那些投票支持這項法案的人真可恥，而他們應該知道自己做錯了。

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美國參議院多名保守派共和黨員也支持馬斯克在社群媒體表達的觀點，這可能會使這一法案要在參議院通過，面臨更複雜的前景。馬斯克的發言觸動了人們的神經，共和黨鷹派人士對該法案的成本表示擔憂，這一法案預計將延長川普在2017年推動的減稅政策，同時增加軍事、邊境安全支出。

眾議院在上（5）月以一票之差，通過了支出法案。在這之前，無黨派的國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）表示，該法案將使聯邦政府36.2兆美元（約新台幣1087.6兆元）的債務增加3.8兆美元（約新台幣114.1兆元）。同樣由共和黨控制的參議院預計將在下個月通過這項法案，不過參議員可能會修改眾院的版本。

參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）表示，自己不同意馬斯克對法案成本的評估，並堅持，該法案將在7月4日前通過。圖恩強調，大家有工作要做，這正是美國人民選出他們的目的，每個人、尤其是總統都在為此奮鬥，將完成這個議程。眾議院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）也駁斥了馬斯克的抱怨，他向記者表示，「我的朋友馬斯克大錯特錯」。

馬斯克強烈反對川普呼籲共和黨通過的法案，這也對這名首富的政治影響力構成了考驗。馬斯克上週辭去了政府效率部（DOGE）的職務。身為政府效率部的負責人，他曾顛覆多個聯邦機構，但最終未能實現他所追求的巨額節省。

白宮也對馬斯克的發言做出回應，發言人李威特（Karoline Leavitt）指出，總統已經知道馬斯克對這項法案的立場了，這不會改變總統的看法，這是一項遠大、美麗的法案，他會堅持下去。

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