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黃金大漲後從4週高點下殺！專家坦言「1事」

2025/06/04 08:38

黃金週二（3日）從近4週高點回落。（路透資料照）黃金週二（3日）從近4週高點回落。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週二（3日）從近4週高點回落，因美元走強，投資人也在美國總統川普和中國國家主席習近平可能通話之際，抱持觀望。

紐約黃金期貨下跌0.6%，報每盎司3377.10美元；黃金現貨價下跌0.9%，報每盎司3352.30美元，稍早曾觸及5月8日以來最高。

《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「我們走到這個眾所周知的夏季低迷時期，投資人普遍預料，黃金市場可能陷入低迷，或是開始盤整。」

川普上週指控中國違反貿易休戰協議，讓市場對本週川普與習近平可能舉行的會談感到緊張。

另一方面，歐盟表示，即使川普把鋼鋁稅提高1倍至 50%，仍將推動降低美國關稅。美國則敦促貿易夥伴，盡快在本週三之前提交修改過的貿易提案，以加快談判速度。

投資人也在本週的非農就業報告公布前抱持觀望姿態，並等待多名聯準會（Fed）官員談話。

週二公布的數據顯示，美國4月職位空缺數增加，但裁員人數也上升，顯示在關稅疑慮加劇的情況下，勞動力市場正在降溫。

梅格說：「我相信Fed已經做好再次降息的準備，但很可能要等到9月之後，這是另1個可能打壓美元並支撐黃金的因素。」

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