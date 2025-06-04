房價泡沫破裂？全美20個大城市房價下跌 專家 : 最抗跌的「這區」也鬆動了

美國全美20個最大都市區房價下跌，專家認為，後疫情時代房地產狂熱的終結。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國房地產市場經歷2年多的瘋狂上漲後，終於出現疲態跡象。《星島日報》報導，3月全美20個最大都會區房價下跌，其中奧斯汀的房價竟暴跌20.4%，連一項被市場視為抗跌區的「加州灣區」也出現鬆動。專家認為，這一轉折標誌著，後疫情時代房地產狂熱的終結。

根據Quartz引述標準普爾核心邏輯凱斯-席勒指數（S&P CoreLogic Case-Shiller index）顯示，全美20個最大都會區房價在3月份下跌0.12％，結束了自2023年1月以來的持續上漲趨勢。

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據報導，德州成為此次房價調整的重災區，4月房源數量達到12萬3000套，比正常水平高出53%，位列全美房屋供應過剩市場第4位。奧斯汀（Austin）的房價更是從疫情高點暴跌20.4%，成為全美跌幅最大的都市區。佛羅里達州的坦帕（Tampa）和傑克遜維爾（Jacksonville）同樣面臨嚴重的降價壓力。

值得注意的是，長期被視為抗跌的加州灣區，房價也開始鬆動。三藩市都市區3月份新上市房源1300套，但僅780套進入「待定」狀態、僅達60%，創下2012年以來最大的供需缺口。

據報導，一向不受利率影響的豪華房產市場，此次也不能倖免。4月豪華住宅銷售較去年同期下跌10%，創2023年以來最大跌幅。這一現象反映出，即使是美國最富有的5%家庭也充滿焦慮，約7兆美元資金停放在貨幣市場基金中，而非投入房地產等資產。

根據Redfin數據顯示，近半數賣家已開始提供讓步條件，房屋庫存達到2020年9月以來最高水平。

分析師指出，供應端的變化更為顯著，未售出的已完工新單戶住宅在4月達到11萬7000套，創自2009年7月金融危機以來的最高紀錄，較去年同期激增31%。與此同時，徘徊在7%左右的抵押貸款利率，以及關稅政策帶來的經濟不確定性，讓買家普遍採取觀望態度，從首次購房者到豪華房產買家都開始放棄交易或要求大幅折扣。

花旗研究（Citi Research）分析師警告，房屋活動收縮可能預示經濟衰退來臨，因為住宅投資是「經濟中對利率最敏感的部門」。

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