資策會調查：AI應用成台灣雲端市場新潛力

資策會調查顯示，AI應用有望成為雲端服務的新潛力市場。（資料照，路透）

〔記者徐子苓／台北報導〕資策會產業情報研究所（MIC）針對「台灣企業雲端服務與AI導入需求」進行調查，發現與AI相關的「時興技術」詢問度排名第2，顯示AI應用有望成為雲端服務的新潛力市場，不過，未來2年企業在雲端服務的資訊預算配置偏向保守。

調查結果指出，高達68%的台灣企業雲端需求位於北部，主要有需求的企業，其員工規模與資本額概況，以200至1000人、資本額1至10億為最大宗。近4成企業直接向雲端服務平台購買，另外4成透過本地代理經銷商，且多數企業表示在未來2年不會變更採購管道。

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調查顯示，3大美系雲端供應商在台灣公有雲服務市場占據優勢地位，然而約有20%空間可由其他的雲端服務業者爭取；另外，值得關注的是企業對雲端服務的需求，其中AI應用目前導入比例偏低，需求卻有上漲的趨勢。

觀察台灣雲端服務供應商在應用的銷售排名，資策會MIC指出，由於雲端服務的首要接觸用戶是企業的資訊管理與開發人員，從應用排名也可看出，「資訊管理」排首位，包含：維運、備份備援、資安，而「資訊開發」其次，然而可發現「時興技術」應用服務如AI、GenAI、LLM等，已成為台灣雲端服務供應商第3大積極銷售項目。

從供應商角度來看，需求企業後續導入、詢問度較高的雲端應用，詢問度最高應用為「資訊管理」（23%），與AI相關的「時興技術」詢問度排第2（21%），超越「資訊開發」，反映出AI應用將有機會成為雲端服務的新潛力市場。

進一步關注已付費使用雲端服務的台灣企業，資策會MIC表示，AI應用目前約占6%，排名第7，反映出台灣雲端服務用戶仍未普遍使用AI雲端服務，然而，調查顯示用戶未來2年最期望導入的雲端服務，由AI應用（17%）拔得頭籌，且大幅領先第2名的營運管理（9％）。此外，已有超過半數的台灣雲端服務供應業者已備妥AI雲端服務準備推行，加上有需求的企業在未來2年導入AI雲端服務的積極度高，顯示此市場的未來發展性。

資策會MIC分析，目前台灣雲端服務市場存在2大挑戰：一是供需雙方存在落差、二是需求端的用戶在資訊預算的配置偏向保守。

首先，半數的台灣雲端供應商認為「需求市場願付價格過低」為主要挑戰，其次為「同業競爭激烈」與「人才欠缺」等；對於需求端企業用戶而言，「採購成本過高」成為使用雲端服務的首要困難，超越第2名的「資安顧慮」，可看出供需落差的關鍵在於價格合理性。

調查也顯示，未來2年企業用戶在雲端服務的資訊預算配置偏向保守，有65%用戶2025年雲端服務資訊預算持平，且2026年約74%預算持平。

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