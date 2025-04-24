LTN經濟通》洗產地鼻祖？中國製造寄生義大利

義大利普拉托擁有大量中國紡織業者。（資料照，路透）

普拉托成「中國製造」在歐洲的一個奇特縮影

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據《CNN》報導，義大利警方表示，4月14日晚間一對中國籍夫婦在羅馬街頭遭近距離槍擊身亡。根據檢方初步研判，這起事件可能與當地華人紡織業者為爭奪物流勢力範圍有關。義大利境內的華裔黑社會問題恐有擴大的趨勢。

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多家義大利媒體報導，義大利托斯卡尼大區的普拉托（Prato）擁有大量中國紡織業者。普拉托檢察官指出，近年來，中國犯罪組織為了爭奪紡織物流業的壟斷權，展開所謂的「衣架戰爭」，這有可能是導致這對中國夫婦是次被槍殺的原因。

普拉托，一個義大利的歷史小鎮，是中部的第三大城市，僅次於羅馬和佛羅倫斯，原本以高品質的紡織業而聞名，卻在全球化與移民潮的推動下，成為了「中國製造」在歐洲的一個奇特縮影。

然而，進入21世紀，普拉托卻悄悄變了樣。在中世紀建築與宏偉教堂的陰影下，一座座工廠日夜不停地運轉，裡面坐著的不是傳統的義大利工匠，而是來自中國的移民。他們在這裡建立起一個幾乎完全獨立的經濟體系，從原材料進口、製造、包裝、運輸，到販售，都由中國人主導。他們生產的是「Made in Italy」標籤下的廉價時裝，銷往全歐洲，甚至回銷中國。義大利傳奇小鎮如何被「中國製造」寄生？

普拉托工業區用義大利語和中文寫的標語牌。（資料照，法新）

普拉托紡織業沒落 中國溫州移民趁虛而入

普拉托的紡織歷史可追溯至中世紀，這座城市由於鄰近比薩河（Bisenzio River）以及精湛的手工藝，逐漸發展出以羊毛為主的紡織業。20世紀中葉，普拉托更成為歐洲最大、最重要的再生紡織中心之一。從高級訂製服、手工羊毛大衣，到設計師品牌的布料樣本，普拉托都扮演著不可或缺的角色。

然而到了1990年代，隨著全球化與廉價勞動力的競爭加劇，本地工廠開始無力支撐高成本。普拉托年輕一代不願接手家族企業，市場也逐漸轉向價格導向，使得普拉托傳統產業走入衰退。

1990年代中期，第一批中國移民，主要來自浙江溫州，開始進入普拉托。他們一開始從事低階勞動工作，但很快發現這座城市的空窗與機會，包含大量閒置的工廠、大批可利用的舊機器，以及一個仍可打著"義大利製造"名號的品牌優勢。

《德國之聲》報導，普拉托當地僱主聯合會負責人表示，中國2001年加入WTO之後，敲響了很多普拉托當地服裝工匠的「喪鐘」，當歐盟對於本地製造商的貿易保護逐漸褪去之後。當義大利本地從事高品質製衣的工廠為了和外國廉價商品競爭開始裁員時，來自中國的企業主租用了廢棄的義大利倉庫建立自己的工廠。漸漸地，普拉托的中國人具備了許多義大利企業所缺乏的速度、效率和高生產力。

在極短時間內，這些中國移民建立起數千家小型服裝工廠。他們日以繼夜工作，家庭成員共同合作，幾乎無需雇用外人。他們的產品價格低廉、出貨迅速，打進了義大利本土與歐洲中低端服裝市場。這些工廠表面合法，但實際運作中往往伴隨違規勞動、逃稅、環境污染等問題，也因此屢遭政府檢查與罰款。

中國青年走在普拉托主幹道的街上，普拉托居民戲稱這條街為唐人街。（資料照，路透）

普拉托從紡織業傳統重鎮 轉變為廉價服裝之都

普拉托如今幾乎可以說是一座「雙城」，一邊是逐漸凋零的傳統義大利產業；另一邊則是高速運轉、獨立運作的中國製造經濟體。兩者之間鮮少交集，各自發展，甚至彼此敵對。

義大利工會與本地企業批評中國移民使用不合法勞工、破壞市場秩序；而中國業者則回應，他們只是善用機會，填補本地人不願做的產業空缺。一位中國工廠業者說「我們沒有搶走他們的工作，是他們自己放棄的。」

《BBC》報導，普拉托從義大利紡織業的傳統重鎮轉變為廉價服裝之都，這引起了當地人的普遍不滿，他們抱怨說，在自己的地盤上輸給了中國人。中國人建立自己的企業並透過從中國進口便宜的布料來降低價格，以自己的方式擊敗了義大利人。

普拉托的舊城牆外，曾經的林蔭大道變成了繁華的唐人街，有中國餐館、理髮店、學校、旅行社，還有青少年在公園裡練太極，普拉托的中國社區已超過5萬人，成為全歐洲中國人最密集的城市之一。

然而，這個龐大的移民群體卻難以融入當地社會。語言不通、生活方式迥異、經濟封閉，使得中義兩族群隔閡加深。當地人常感受到城市被「占領」，認為中國移民不尊重當地文化、法治與傳統；而中國人則覺得遭歧視與排擠，不願參與公共活動，也避免與當地人往來。這種對立，讓普拉托不僅是經濟上的雙重城市，也成為一個社會與心理上的斷裂點。

中國工廠內的勞工，工作環境簡陋，生活條件極差。（資料照，美聯社）

普拉托中國人 2/3是非法移民

《德國之聲》曾報導，據普拉托地方政府統計，當地的中國人有三分之二是非法移民。當地議員表示，幾乎90%的中國人工廠都以不同的形式違反法律，這其中包括使用中國的走私品、偷稅漏稅、嚴重違反衞生和勞動法規。2013年12月，一間中國人紡織廠的一場大火，造成7名睡在廠房紙板隔間的工人死亡。

報導指出，60％的中國工廠只運行短短2年時間，經常關閉再換個名字重新開張，以逃避稅務機關檢查。除此之外，很多拿著三個月旅遊簽證的人到了義大利一待就是多年，沒賺到足夠的錢不會回中國。

中國工廠內的勞工，他們一天工作時數長達12至16小時，居住在工廠內部的簡陋隔間，生活條件極差。一些工人甚至需依賴僱主提供的一切生活資源，從住宿、食物到醫療。這種制度使他們無法逃離，也無法抗爭，形成一種現代的經濟拘禁。

2024年，義大利警方調查發現，全球最大奢侈品集團LVMH旗下手提包品牌Dior的義大利製造商，將製造外包給中國承包商，但這些承包商為了削減成本，不僅僱用非法勞工，且未遵守勞動、健康和安全法規。

中國龐大的移民群體難以融入普拉托社會。（示意圖，法新社）

逼迫歐盟檢討「Made in Italy」標籤制度

面對這樣的現象，義大利政府曾多次進行取締行動，包括查封非法工廠、遣返非法移民、提高工作場所安全標準等。但這些手段治標不治本。

歐盟也曾討論過對「Made in Italy」標籤制度進行改革，要求產品不僅需在義大利製造，更要符合一定比例的當地材料與勞動參與，藉此保護品牌聲譽。但這樣的規範，也可能進一步壓縮中小型企業的生存空間，使情勢更加複雜。

雖然矛盾，仍有少數義中企業合作成功的案例。例如由義大利設計師主導、中國工廠生產的品牌，在品質與價格間取得平衡，也促成文化上的理解與對話。另一些年輕的中國移民，開始學習義大利語，參與當地政治與社區事務，希望能改變刻板印象，打造一個屬於新一代的普拉托。

普拉托這座小鎮，正映照了當今世界在全球化、移民、勞動權益與文化認同之間的複雜糾葛。它是一種因需求、政策、經濟結構錯配而發生的現象。

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