歐盟商會：「中國製造2025」未達標 加劇全球貿易緊張

2015年推出的「中國製造2025」倡議，不但未能實現科技自給自足目標，反而引發過度補貼、產能過剩與惡性競爭，並加劇全球安全與地緣政治風險。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國在2015年推出「中國製造2025」倡議，希望實現科技自給自足目標，但中國歐盟商會18日發布報告指出，該倡議過不但未能實現科技自給自足目標，反而引發過度補貼、產能過剩與惡性競爭，並加劇全球安全與地緣政治風險。

《CNBC》報導， 「中國製造2025」倡議旨在推動中國從低端製造轉型為技術強國，計畫涵蓋航空航天、高端機器人、電動車、先進鐵路、新材料、海洋工程、生物醫藥等10個戰略產業。當時即遭到國際批評，認為中國藉此倡議扶植本土企業、擠壓外資空間。儘管中國之後在國際壓力下淡化該倡議，但實際政策並未中止，在美國多年來對中封鎖技術的背景下，北京更大力扶植本土技術。

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根據中國歐盟商會的報告與會員企業的回饋，中國僅在3個領域：造船、高速鐵路與電動車達實現相對技術領先地位。然而，中國造船廠雖在全球訂單中占主導地位，但仍無法自主建造液化天然氣船舶與郵輪；高鐵系統仍需依賴日本進口螺絲與軸承等關鍵零件，技術自給自足尚未實現。電動車雖在銷售上領先，但過度補貼導致產業陷入價格戰，大量車企虧損，競爭無序。

在其餘7個關鍵產業中，多數未達目標。以航空航太領域為例，中國宣稱自主研發的C919飛機，約9成零件來自歐美，距離自給自足還有很長的路。 2024年該C919商業服役僅處初期階段，也沒有完成更大型的C929測試飛行。

在高階數位控制機械與機器人領域，2022年本土品牌市佔率僅達31.9%，遠低於原訂70%目標。該倡議設定的附加價值成長率目標也沒有實現，2024年僅6.1%，低於2015年的7%，更遠不及目標11%。

報告警告，雖然中國在全球製造業的比重已達29%，與美歐總和相當，但這項進展並非來自市場驅動，而是過度補貼與政策干預。北京當局押注少數企業獲勝、其他企業則被迫在低價競爭中內耗，「內卷」現象明顯，最終導致效率低下與結構性過剩。

中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）表示，應慶幸中國未能實現製造業成長目標，否則將對全球競爭構成更大壓力。

中國歐盟商會在報告中指出，該倡議並非短期試驗，而是中國推進2049年建成製造強國目標的長期戰略，其最新提出的「新質生產力」實際上是該計畫的延續。

華府「智庫戰略與國際研究中心」（CSIS）指出，美國限制高階晶片出口雖短期內延緩中國發展，但也促使中國加大投資。如華為2024年研發支出佔營收20.8%，遠高於艾司摩爾（ASML）與輝達（Nvidia）。

但中國歐盟商會警告，中國透過補貼與政策導向推動的產業升級，雖帶動部分技術發展，卻也導致資源錯配與產能過剩。報告指出，這種政策驅動的結構性轉變，未必促進產業健康發展，反而造成市場扭曲，對全球產業秩序構成挑戰。

自2024年以來，中國工業產值成長率持續高於零售銷售成長率。北京當局近期已將刺激消費列為政策優先，並尋求「讓內需與產能更好匹配」。對此，彥辭指出：「若產能成長仍遠快於消費擴張，那麼刺激內需也很難發揮效果。」

報告指出，美國透過關稅、出口管制等措施限制中國在高科技領域的發展，已對「中國製造2025」產生實質衝擊，不僅削弱部分中企的競爭力，也促使國際社會重新評估中國在全球製造鏈中的角色定位。

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