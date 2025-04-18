因應台積電設廠 高雄翠華路拓寬工程6月底完工

林欽榮（左三）今天（18）視察翠華路拓寬工程。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電楠梓P1廠今年即將量產，日後5座廠將引進約8千員工，高市府加速改善楠梓產業園區周邊聯外交通，副市長林欽榮今天（18日）視察被列為重點的翠華路拓寬工程，他強調今年4月底將完成南北雙向路面鋪設及標線，剩餘東西側人行道管控工程，可望於6月底完成。

翠華路（下方道路）是南台灣半導體S廊帶的重要樞紐。（高市府提供）

翠華路從明潭路至世運大道路段，因路幅未達40公尺，與翠華路其他40公尺路段不同，上下班時段經常塞車；未來台積電楠梓廠量產後，估計至少帶來上萬員工與供應鏈，會更加塞車。

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高市府未雨綢繆，前年9月砸下2.84億，針對明潭路至世運大道的翠華路段、近1.35公里長度，全段拓寬為40公尺、雙向8車道（3快1慢車道），但工程期卻造成塞車嚴重、車禍頻傳，地方都希望盡快趕工。

工務局新工處去年8月已先完成海功東路至明潭路段西側的翠華路拓寬工程，副市長林欽榮今天視察最新進度，他指出，預計4月底完成南北雙向路面鋪設及標線，剩餘的東西側人行道將於6月底完成，他期許如期如質完工，有效緩解區域交通壅塞。

林欽榮強調，因應台積電帶來龐大就業人潮與車潮，翠華路拓寬後，更便利往南串連國道10號與高鐵新左營站，預計完工後，該路段上、下午尖峰時段的道路服務水準，將可由F級（強迫性車流，流量需求大於公路容量），提升至D級（高密度且穩定的車流）。

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