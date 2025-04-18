彭博 : 輝達晶片不應被川普拿來當籌碼 恐釀此後果

美國政府宣布輝達（NVIDIA）H20晶片出口中國必須先取得許可。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統力遏抑制中國發展人工智慧的野心，宣布禁止輝達（NVIDIA）H20晶片輸入中國，消息一出後引發市場議論，因為H20晶片是輝達為遵守美晶片管制出口，所量身訂製的輸中版本晶片，但最終還是成為中美關稅的談判點。

《彭博》指出，出口管制本質上是國安手段，而非貿易談判工具。這場貿易戰正危及美國在科技霸權爭奪戰中得來不易的成果，華盛頓不能兩線作戰。

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據報導，H20晶片是為了「符合美國對中國的出口管制」所特別設計的版本，不是輝達最具創新性的AI晶片，本質上是配合國安政策的妥協產品。

網站The Information報道，為應對更嚴格的出口管制，中國科技公司在2025年前3個月斥資160億美元（約新台幣5203億元）囤積了相關晶片。

《彭博》指出，就在川普披露限制H20出口中國消息的前一天，輝達才宣布了1項價值5000億美元（約新台幣16.26兆元）的美國投資承諾，而川普總統還為此表示歡迎。

先前媒體曾報導，輝達執行長黃仁勳在海湖莊園的晚宴上還達成了一項保護中國H20晶片的協議。但現在隨著川普總統繼續玩弄混亂的貿易把戲，並加大對中國的談判壓力，這種混亂已成為華盛頓的常態。

《彭博》認為，儘管川普總統的關稅舉措，旨在阻止中國在人工智慧競賽中落後，但他同時在科技國家安全議題上「模糊界線」，這點可從延長了美國禁止TikTok的最後期限，將這家中國社群媒體平台變成了中美關稅的關鍵籌碼見端倪。

分析師不諱言，晶片和運算能力一直是矽谷在人工智慧領域領先中國的核心，但這一差距正在迅速縮小。華盛頓收緊晶片限制的措施漏洞百出，無疑為中國贏得了時間。

《彭博》示警，如果沒有國際合作，這些措施都是無效的。因為美國必須說服荷蘭和日本（負責監管部分半導體供應鏈的關鍵盟友）加入這些政策，才有機會阻止北京。

但川普的「美國優先」言論和關稅對抗已不再為聯合行動提供太多動力。這場貿易戰正危及美國在科技霸權爭奪戰中得來不易的成果，華盛頓不能兩線作戰。

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