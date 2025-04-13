郭明錤：iPhone中國組裝廠4/9已停工 尚未有復產跡象

外界好奇，美國最新對中國的關稅行政命令，會否讓蘋果（Apple）iPhone可豁免對等關稅一事失效？（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國海關與邊境保護局 （CBP） 本月11日晚間發布公告，川普政府豁免包含智慧型手機、電腦和晶片等進口產品的高額對等關稅，且未指定國家，包含中國在內都適用。外界好奇，美國最新對中國的關稅行政命令，是否讓蘋果（Apple）iPhone可豁免對等關稅一事失效？對此，天風國際證券分析師郭明錤表示看法，稱CBP的更新將有助於緩解市場情緒，並認為可將中國iPhone產線恢復運作，作為判斷美國是否暫時移除對中國的對等關稅的訊號。

郭明錤今（13日）在社交平台X發文指出，美國海關及邊境保衛局的CSMS#64724565更新指出，進口商可聲明4月9日起在9903.01.63 （對中國進口課125%關稅） 中的對等關稅之例外狀況。但美國對中國的最新的課稅聲明，是白宮在4月11日發布的145%關稅，而此行政命令不包括在CBP更新中。

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郭明錤又指，在中國負責組裝美國iPhone機型的產線在4月9日已停止生產，目前尚未有恢復生產的訊息。郭明錤認為，產線恢復運作是一個判斷美國是否暫時移除對中國的對等關稅的訊號。

文章最後，郭明錤表示，CBP的更新對緩解市場情緒無疑有幫助，後續需關注川普政府無法預測的關稅政策，以及CBP會否再更新以涵蓋白宮4月11日的行政命令。

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