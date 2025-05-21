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美債大拋售主兇抓到了！瑞銀曝不是外資是「它」

2025/05/21 12:56

瑞銀表示，造成美債拋售的主兇不是外資，而是「經濟衰退」機率降低。（彭博）瑞銀表示，造成美債拋售的主兇不是外資，而是「經濟衰退」機率降低。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期美債市場經歷劇烈波動，2年期美債殖利率過去1個月飆升42個基點，10年、30年期殖利率分別突破4.3%和4.5%心理關卡，瑞銀表示，造成美債拋售的主兇不是外資，也不是債務失控，而是「經濟衰退」機率降低。

根據追風交易台消息，瑞銀全球利率策略團隊在最新報告中指出，本輪美債拋售的核心驅動力，實為美國「經濟衰退」機率降低，而非市場擔憂的長期結構性風險。

瑞銀指出，透過拆解殖利率曲線發現，當前市場波動主要集中在反應週期性敘事的2年期美債殖利率。

自4月30日以來，2年期美債殖利率飆升42個基點，這主要是由於市場對2025年聯準會降息幅度的預期減少50個基點。

同時，美債2年期與5年期、5年期與10年期以及10年期與30年期殖利率利差僅溫和趨平，這些利差在過去1個月的波動幅度均未超過10個基點。這顯示本輪美債波動主因為「經濟衰退」機率的變化，而非持久的結構性轉變。

針對市場熱議的美債危機，瑞銀指出，從更長期來看美債，確實出現了結構性變化，但並非近期出現。

瑞銀報告顯示，目前美債2年期與5年期利差與短端利率的關係，已回歸至2015年前水平，結束了過去十年相對於利率水準而言極為平坦的殖利率曲線。但這關係變化主要發生在2024年，而非近期。這顯示曲線陡峭化是市場機制的自然調整，而非債務危機驅動。

瑞銀認為，從目前水準來看，利率不太可能大幅走高，30年期公債殖利率接近5%時，可能為長期投資者提供有吸引力的入場機會，短期風險主要來自未來幾個月可能走高的CPI數據。

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