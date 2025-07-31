晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普關稅狠砍、售價被壓低！中國小工廠全面崩潰

2025/07/31 19:40

國廣東大量服裝工廠訂單驟減、關門停工，外銷受創。（資料照，路透）國廣東大量服裝工廠訂單驟減、關門停工，外銷受創。（資料照，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，美國總統川普祭出重稅，導致中國廣東大量服裝工廠訂單驟減、關門停工，外銷受創。再加上小工廠還面臨工資上漲、用電成本提升與生產過剩壓價等多重壓力，製造商苦撐求生，這波打擊不僅讓工人失業潮升溫，也進一步加深中國輕工業出口逐漸式微的趨勢。

《紐約時報》報導，中國廣東是服裝製造業的大本營，但是數百家工廠中，約有半數都是漆黑一片、大門緊閉，沒有了往日的喧囂，隨處可見工業廠房的待售或招租訊息。經歷春季以來的關稅戰升級與出口管制交鋒後，位於中國沿海，尤其是廣州的出口行業深受川普關稅衝擊。

中國沿海的出口行業遭受了雙重打擊，除原有關稅外，對美出口貨物需支付30%或更高的關稅，而且800美元以下包裹免稅待遇已被取消。在廣州、珠江沿岸曾有數千家小型工廠，為SHEIN、拼多多旗下Temu等電商巨頭供應廉價服裝，如今，該市工業區的街道不再擁擠，工廠管理人員和工人都抱怨稱，許多訂單突然就消失了。

一家服裝廠的工人胡可說，今春以來訂單已減半，「做了十幾年了，今年肯定是不行的。」根據中國海關總署的數據，4至6月中國對美出口年減23.9%，對發展中國家的出口一直在增長，有些是為了轉運到美國。但川普的關稅措施，似乎進一步加劇了中國輕工業出口本已逐漸式微的趨勢。目前中國已轉向發展電動汽車、太陽能板等高附加值產業。

除了關稅打擊，工廠也面臨成本上漲的壓力，一方面是工人對薪水普遍預期提高。一家襯衫廠的老闆說，現在年輕人即使不熟練工作內容，也會要求更高的工資，至少每月8000元人民幣（約新台幣3.3萬元），但他表示，像是熟練的縫紉工通常年齡較大且就業選擇較少，就能接受月薪微降至1萬元（約新台幣4.1萬元）。

另外，工人對工作環境要求的提升，要求在工廠大型空調，每月增加電費。與此同時，中國市場依然「內部競爭激烈」，成品服裝價格下跌成為製造商的最大挑戰，生產過剩壓低了售價。一名工廠老闆表示，已將每件襯衫的批發價從一年前的12元降至10元人民幣（約新台幣49元降至41元），他說，成本持續上升迫使他只能薄利多銷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財