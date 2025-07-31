川普關稅狠砍、售價被壓低！中國小工廠全面崩潰

國廣東大量服裝工廠訂單驟減、關門停工，外銷受創。（資料照，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，美國總統川普祭出重稅，導致中國廣東大量服裝工廠訂單驟減、關門停工，外銷受創。再加上小工廠還面臨工資上漲、用電成本提升與生產過剩壓價等多重壓力，製造商苦撐求生，這波打擊不僅讓工人失業潮升溫，也進一步加深中國輕工業出口逐漸式微的趨勢。

《紐約時報》報導，中國廣東是服裝製造業的大本營，但是數百家工廠中，約有半數都是漆黑一片、大門緊閉，沒有了往日的喧囂，隨處可見工業廠房的待售或招租訊息。經歷春季以來的關稅戰升級與出口管制交鋒後，位於中國沿海，尤其是廣州的出口行業深受川普關稅衝擊。

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中國沿海的出口行業遭受了雙重打擊，除原有關稅外，對美出口貨物需支付30%或更高的關稅，而且800美元以下包裹免稅待遇已被取消。在廣州、珠江沿岸曾有數千家小型工廠，為SHEIN、拼多多旗下Temu等電商巨頭供應廉價服裝，如今，該市工業區的街道不再擁擠，工廠管理人員和工人都抱怨稱，許多訂單突然就消失了。

一家服裝廠的工人胡可說，今春以來訂單已減半，「做了十幾年了，今年肯定是不行的。」根據中國海關總署的數據，4至6月中國對美出口年減23.9%，對發展中國家的出口一直在增長，有些是為了轉運到美國。但川普的關稅措施，似乎進一步加劇了中國輕工業出口本已逐漸式微的趨勢。目前中國已轉向發展電動汽車、太陽能板等高附加值產業。

除了關稅打擊，工廠也面臨成本上漲的壓力，一方面是工人對薪水普遍預期提高。一家襯衫廠的老闆說，現在年輕人即使不熟練工作內容，也會要求更高的工資，至少每月8000元人民幣（約新台幣3.3萬元），但他表示，像是熟練的縫紉工通常年齡較大且就業選擇較少，就能接受月薪微降至1萬元（約新台幣4.1萬元）。

另外，工人對工作環境要求的提升，要求在工廠大型空調，每月增加電費。與此同時，中國市場依然「內部競爭激烈」，成品服裝價格下跌成為製造商的最大挑戰，生產過剩壓低了售價。一名工廠老闆表示，已將每件襯衫的批發價從一年前的12元降至10元人民幣（約新台幣49元降至41元），他說，成本持續上升迫使他只能薄利多銷。

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