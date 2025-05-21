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中美貿易休戰北京埋伏筆？稀土管制疑未鬆綁 外媒曝「暗黑招式」

2025/05/21 13:14

中美達成為期90天的貿易戰停火協議，但CNN指出，中國似乎仍對稀土出口維持嚴格管控。示意圖。（路透資料照）中美達成為期90天的貿易戰停火協議，但CNN指出，中國似乎仍對稀土出口維持嚴格管控。示意圖。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雖美中達成為期90天的貿易戰停火協議，但《CNN》指出，中國似乎仍對稀土出口維持嚴格管控，顯示北京意圖保留在戰略談判中的關鍵籌碼。

《CNN》報導，根據美中雙方協議，中國承諾撤銷自4月2日以來對美方的「非關稅」反制措施。然而自4月4日實施的7種稀土礦物與相關產品出口限制是否包括在內，仍未明確，這些重稀土磁材廣泛應用於iPhone、電動車、F-35戰機與飛彈系統，全球供應幾乎由中國主導。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）聲稱中國已同意解除限制，但目前無跡象顯示出口管制鬆綁，專家和業界人士表示，中國當局似乎正在加強實施和監管。

該制度要求「一批一證」，即每批貨物須個別申請出口許可，導致企業延誤，擔憂擴大至美國汽車與國防產業。

產業顧問海卡維（Jon Hykawy）認為，如果葛里爾的說法更像是「希望發生的情況」，而非實際成果，那他一點都不感到驚訝。他指出，北京此舉旨在確保關鍵原料優先供應國內。

CSIS關鍵礦物安全計畫主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）表示，中方的稀土出口許可制度是「動態設計」，將長期存在，這將使北京在未來與美國的貿易談判中保留其影響力。

巴斯卡蘭說，一旦美方違背關稅協議，北京可迅速扣留許可。

北京近期雖將28家美國企業自出口黑名單中移除，包括多家國防與航太公司，但是否會實際核發稀土出口許可仍不明朗。

Ginger International執行董事克魯默（Thomas Kruemmer）指出：「中方的稀土出口管制明確針對美國國防工業設計，我無法想像會退讓。」

他補充，國防承包商在申請過程中勢必面對複雜審查，甚至可能遭到拖延或拒絕。

Three Consulting總裁甘迺迪（James Kennedy）指出：「你仍然能取得材料，但必須詳細告知中方的最終用戶，這讓陸得以監控下游客戶與潛在弱點，是一種聰明的地緣政治手段。」

幾十年來，美國和其他國家一直依賴中國的稀土礦物供應，而4月份的出口管制，並非北京首次利用其在該產業的主導地位。 2010年由於領土爭端，中國暫停向日本出口稀土近兩個月。 2023年底，中國對稀土提取和分離技術實施禁令。

甘迺迪說：「中國對稀土、鈷、鎵和所有這些關鍵材料的控制，是一種前所未有的地緣政治武器。」、「最終，這會產生很大的不確定性。而這本身就是一種強大的武器。」

巴斯卡蘭表示，在世界兩大地緣政治超級大國之間緊張局勢加劇的時代，許可證制度可能會繼續成為一種更強大的權力形式。

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