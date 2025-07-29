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用這4個肢體語言獲得面試成功 「如果你假裝，他們會知道」

2025/07/29 22:15

如何在求職應徵中脫穎而出，讓人留下好印象，職場專家建議運用4個重要的肢體語言，可做為求職者勝利的必殺技。（示意圖，本報資料照）如何在求職應徵中脫穎而出，讓人留下好印象，職場專家建議運用4個重要的肢體語言，可做為求職者勝利的必殺技。（示意圖，本報資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在求職面試時，肢體語言與個人的履歷一樣重要，並且具有傳達訊息的作用。要如何在求職應徵中脫穎而出，讓人留下好印象，職場專家建議運用4個重要的肢體語言，可做為求職者勝利的必殺技。

軟體公司Qualtrics的首席職場心理學家格蘭傑（Benjamin Granger）表示，姿勢、表情和行為是給人留下良好第一印象的關鍵。

格蘭傑在CNBC頻道的《Smarter Make It》課程《如何在求職面試中脫穎而出》中分享更多肢體語言技巧。以下是他提出的4個建議，幫助您在面試中展現最佳狀態。

1. 從微笑開始

這個建議可能聽起來很平常，但格蘭傑說，一個簡單的微笑就能產生令人驚奇的效果，讓你與面試官建立良好的關係。

他說，不管你是否意識到，大多數人實際上都能分辨出你的笑容是真誠的還是勉強的。格蘭傑說，「真正的、真誠的微笑」會在眼角產生細小的皺紋。他說：「如果你看到某人臉上有很多皺紋，這可能表明他是一個真誠的人。」

2. 保持開放性的身體姿勢

格蘭傑說，姿勢是另一個重要的溝通工具。為了在面試中留下良好印象，格蘭傑建議保持開放的坐姿，肩膀向後，雙手分開。他說，這種肢體語言可以向面試官傳達你正在積極參與談話的訊息。

另一方面，如果您坐著時雙臂或雙腿交叉，身體緊閉，可能表示您對談話不感興趣，甚至可能隱藏了什麼事情。

此外，格蘭傑說，確保你的軀幹和腿正對著面試官。「一般來說，腿會告訴你這個人想去哪裡」，他說，所以避免將腿指向出口。

3. 握手時要保持平靜

有句老話說，你可以透過握手了解一個人的很多情況，格蘭傑說，「這絕對是真的。」

根據格蘭傑介紹，握手主要有三種類型，每種類型都有不同的意義。

均勻的握手是「迄今為止在商業和麵試中最好的握手方式」。握手時，要用力握緊，手掌與對方平行。「這傳達出你視對方為平等」。低把握手，即將對方的手放在你的手上，表示你佔了上風。而反握手則相反，這可以傳達出你正試圖維護自己的主導地位。

當然，你無法控制面試官會給你什麼樣的握手方式，但無論如何，請記住開放肢體語言的關鍵原則，格蘭傑說：肩膀向後，頭部抬起，下巴抬起，充滿自信。

4. 最重要的是要真誠

格蘭傑說：我希望人們在面試時真正相信的首要秘訣就是做你自己。他說，人們常常覺得自己必須在面試中「表演一番」。

想要展現自己最好的一面是很自然的，但你的肢體語言很快就會暴露出你的行為是否真誠。

「如果你假裝，他們會知道的」，格蘭傑說。不管有意無意，面試官很可能會覺得哪裡不對勁。相反地，要以積極、自信的態度去參加面試。

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