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美股不妙！高盛：對沖基金做空金額達7550億 創逾10年來之最

2025/05/21 14:59

根據COT數據顯示，近3期做空金額高達250億美元，創至少10年來最大規模。（美聯社）根據COT數據顯示，近3期做空金額高達250億美元，創至少10年來最大規模。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣佈關稅90天暫停以來，在散戶積極買入下，美股經歷了大幅反彈，週一（19日）再砸54億美元（約新台幣1630.8億元）抄底，刷新紀錄，然而在散戶逢低狂買之際，對沖基金卻大舉做空，根據COT（交易者持股報告）數據顯示，近3期做空金額高達250億美元（約新台幣7550億元），創至少10年來最大規模。

華爾街見聞報導，在散戶洶湧逢低買進美股、無視負面消息和不確定性之際，對沖基金大舉做空。高盛交易員Robert Quinn指出，儘管納指近幾週表現優異，但在同一時期，新增空頭部位遠超多頭開倉，令人意外。

根據5月6日至13日的COT數據，市場出現大規模的做空行為，達到111億美元（約新台幣3352.2億元），雖然也有42億美元（約新台幣1268.4億元）買進，但整體淨多頭部位仍減少69億美元（約新台幣2083.8億元）。

做空主力是對沖基金，Quinn指出，對沖基金淨賣出額為73億美元（約新台幣2204.6億元），其中做空激增達94億美元（約新台幣2838.8億元）。

高盛指出，雖然對沖基金的「空頭部位激增」並不完全是市場方向判斷，也有可能是為了對沖其他多頭建倉行為的套利操作。

儘管如此，對沖基金的做空規模仍然是相當空前的，凸顯他們對美股市場上漲的懷疑。最近3期COT報告顯示，對沖基金累積做空金額高達250億美元，為過去至少十年來最大規模。

對沖基金空倉佔總未平倉合約的比例達到了41%，是自2021年2月以來的最高水準。

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