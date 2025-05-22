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黃金連3漲！登一週高點

2025/05/22 08:58

週三（21日）黃金價格上漲。（彭博資料照）週三（21日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（21日）黃金價格連續第3個交易日上漲，並登上一週以來高點，係因美元疲軟、加上經濟和地緣不確定性激發的避險需求。

紐約黃金期貨上漲0.9%至每盎司3313.50美元；黃金現貨價上漲0.7%，報每盎司3312.77美元。

《路透》報導，美元對主要貨幣貶值0.6%。另外週三美股重挫，公債殖利率飆升，投資人關注美國國會針對總統川普主的稅改提案的辯論，這項提議減稅的法案，讓各界擔憂美國龐大的債務，將往上繼續增加。

RJO Futures資深市場策略師帕維羅尼斯（Daniel Pavilonis）說：「我們稍微卡在最近的高點和低點之間，等待更多交易訊號和關稅協議的細節出現。」

路透訪調的經濟學家認為，即使美中關稅休兵90天，美國經濟的展望依然疲軟。

另一方面，週二CNN引述多個消息來源報導，最新情報顯示以色列準備空襲伊朗的核設施，即便川普政府與伊朗的鈾濃縮計畫談判仍在進行中。

ANZ說：「我們預期，金價最近的下跌將激發出投資買盤，因為總經和地緣政治不確定性持續。」

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