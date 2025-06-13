洗錢逾50億！合法第三方支付平台「台灣里」負責人黃柏菖等6人羈押禁見

第三方支付平台「台灣里」涉洗錢逾50億元，負責人黃柏菖等6人遭羈押禁見。（圖擷取自台灣里官網）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣第三方支付平台「台灣里」，在台灣經營20多年，近日卻驚傳無預警停止服務，疑似惡性倒閉，高雄地檢署指出，黃姓負責人從2022年起價購大量人頭公司成為該公司特約店家，非法收受不明來源金流，洗錢逾50億元，黃男等6人已遭檢方聲押獲准。

1999年成立的「台灣里」，資本額達8000萬，2001年起開始提供代收代付服務，主打線上代收款服務，包括：信用卡收款、ATM收款、超商取貨收款、超商條碼代碼收款等。

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不過，近日卻傳出「台灣里」惡性倒閉，有受害者和商家發現付款介面無法使用，近期的款項也沒收到，打電話給「台灣里」也無人接聽，直到親自跑去一趟公司，發現已人去樓空。

雄檢指出，日前接獲調查局提報情資，發現「台灣里」負責人黃柏菖（46歲）等人，涉嫌從2022年1月起，以合法第三方支付公司為掩護，價購大量人頭公司成為該公司特約店家，非法收受來源不明大量款項，目前估算人頭公司至少上百家，洗錢逾50億元。

本月3日起，重大刑案專組檢察官呂尚恩指揮指揮法務部調查局南部機動工作站、高雄市調查處及高市警察局苓雅分局等單位組成專案小組，同步在高雄、台北、屏東共12處執行搜索，查扣現金約新臺幣2900萬餘元，並向法院聲請扣押台灣里公司帳戶資金3600萬餘元及不動產1處，並拘提黃柏菖等14人到案，檢察官複訊後，認為黃柏菖等6人違反洗錢防制法及商業會計法等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，均經法院裁准。

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