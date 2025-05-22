市場混亂心驚驚？「1資產」超夯富豪都在買

近期美國售價在1000萬美元（約新台幣3億元）以上的豪宅銷售量大幅上升。示意圖（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管整體美國房市仍處於停滯狀態，但前陣子關稅政策引起金融市場劇烈波動，股市先重挫，隨後在關稅調降後強勁反彈，外媒分析，近期美國售價在1000萬美元（約新台幣3億元）以上的豪宅銷售量大幅上升，在市場波動與經濟前景不明的情況下，富裕美國人正將資金轉向高端不動產。

《財富》（Fortune）報導，根據《華爾街日報》對房地產數據的分析顯示，近期售價超過1000萬美元的住宅，在美國主要城市的銷售量近月來大幅攀升。

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文章舉例，在洛杉磯郡（Los Angeles County），今年2月1日至5月1日之間共售出160棟高端住宅，較去年同期成長29%；其中比佛利山莊（Beverly Hills）的銷售量成長33%，達到16棟。

紐約曼哈頓（Manhattan）上升21%，達150棟；邁阿密-戴德郡（Miami-Dade County）暴增48%，共售出49棟；佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的銷售量激增50%至18棟；科羅拉多州的阿斯本（Aspen）也成長44%，達23棟。

相較之下，由於高利率與高房價壓力，整體房市一直表現低迷，多數美國民眾選擇觀望，即便今年春季本應是傳統的房市旺季，但實際成交冷清，不少看屋者最後選擇放棄購買。

根據最新數據，3月現有房屋銷售年化季節調整後為402萬戶，較2月下滑5.9%，創下去年9月以來新低。

另一方面，川普從2月啟動斷斷續續的貿易戰，也加劇了金融市場與整體經濟預期的波動。

川普宣布一連串關稅措施時，股市一度崩跌，但隨著部分關稅取消或暫停，又迅速反彈至接近歷史高點。華爾街的預測也從「美國經濟持續增長」轉為「衰退風險上升」，再又轉回「溫和復甦」。

財政部長貝森特（Scott Bessent）日前表示，「策略性不確定性」是談判手法之一，因此貿易戰未來走向仍難預測。

根據報導，1位近期在曼哈頓購買4間公寓的紐約企業家向《華爾街日報》表示，在通膨與市場不穩情況下，投資股市風險過高，他認為「不動產更安全，也較不易波動」。

多位房仲也指出，顧客普遍認為不動產更具保值性，有些甚至會虧本出售股票來購買房產。

這與先前的預期一致。今年3月，經濟專家曾指出，當股市劇烈震盪之際，不動產資產價值創下歷史新高，人們會開始思考：什麼才是真正穩定的資產？

股市波動與美元國際地位的不確定性，促使更多投資人將資金轉向黃金。黃金價格今年迄今已上漲超過20%，過去3年更翻倍。

根據近期的蓋洛普民調，23%的美國人認為黃金是最佳長期投資，比1年前增加5個百分點。另有37%選擇不動產，比例持平，而選擇股票的則僅有16%，下滑6個百分點。

不過，股票對許多投資人而言仍具吸引力，特別是偏好「逢低買進」的散戶投資者。股神巴菲特（Warren Buffett）近期在波克夏（Berkshire Hathaway）股東大會上也表示，自己仍偏好股票勝過不動產。

他說：「就不動產而言，處理起來遠比股票更複雜。無論是談判過程、花費的時間，或是產權涉及的多方關係，麻煩多了。」

他補充：「通常一旦不動產陷入困境，你會發現自己面對的不只是股東，問題會更多。」

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