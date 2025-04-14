晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

LTN經濟通》 暴漲暴跌似曾相識 熊市會逆轉嗎？

2025/04/14 07:10

近日全球股市因美國總統川普的對等關稅動盪不安。（歐新資料照）近日全球股市因美國總統川普的對等關稅動盪不安。（歐新資料照）

雷曼兄弟破產 股災長達1年5個月

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普2日宣布對等關稅，引發市場動盪，外媒稱，自川普宣布關稅政策後，華爾街瀰漫著大量的憤怒、焦慮、沮喪和恐懼，許多銀行家、分析師、交易員等表示，市場下跌之快讓他們回想起2008年爆發的全球金融危機。

回顧2008年金融危機，當時美國爆發次級房貸危機，始於美國第2大次級房貸公司「新世紀金融公司」宣布破產，隨後由房地產市場蔓延到了信貸市場，最後演變為全球性的金融危機。

當時銀行將貸款發放給信用不良的民眾，並將這些高風險房貸打包成投資商品，賣給全球金融機構，最終房價崩跌，借款人無力償還，老牌投資銀行雷曼兄弟，也因持有大量風險資產而宣告破產，以及美國國際集團（AIG）爆發財務危機等一連串事件，因此當時被稱之為2008金融海嘯。

在當時，許多金融機構瀕臨倒閉，造成世界信貸緊縮，全球性的金融危機席捲而來，2008年雷曼兄弟申請破產後，標普500指數在1個月內暴跌23%，這場股災長達1年5個月，從2007年10月的高點1565點，至2009年3月的低點676點，跌了56%。

近日全球股市因美國總統川普的對等關稅動盪不安。（美聯社資料照）近日全球股市因美國總統川普的對等關稅動盪不安。（美聯社資料照）

股市巨大波動 終究回到上升趨勢

當時不只美股低迷，就連台股也從2007年底的9700多點，一路殺至2008年底的4100多點才有止跌跡象，跌幅達驚人的57%左右。

2008年底止跌後，指數持續低檔盤整至2009年3月才緩慢爬升。自2007年底起跌，盤整至2009年3月，股市低迷約17個月。而從2009年3月開始起算，台股加權指數耗時約6年，才重新爬回9700點。

縱觀美股和台股的歷史走勢，即便曾經經歷過巨大波動，市場最終仍回歸穩定。舉例4年前的新冠疫情，導致股票市場重挫，台股一路下跌3419點至8681點，但隨後市場復甦，2024年台股和美股達到新高。

台股在清明節連假後，4月7日至9日連續3個交易日內，上演了有史以來最驚人的崩跌走勢。（歐新資料照）台股在清明節連假後，4月7日至9日連續3個交易日內，上演了有史以來最驚人的崩跌走勢。（歐新資料照）

川普宣布對等關稅 台股三天跌3906點

近期因為川普的關稅政策，台股在清明節連假後，4月7日至9日連續3個交易日內，上演了有史以來最驚人的崩跌走勢，3日累計重挫3906點，跌幅高達18.3%，創下台灣股市歷史上最大的連續3日跌幅紀錄。

美股同樣，在川普2日宣布對多國課徵「對等關稅」後，美股一連2個交易日崩盤、市值蒸發約6.6兆美元，創下多個「紀錄」。

不過川普9日宣布暫緩對等關稅措施，美股當天迎來暴漲行情，標普500指數收盤大漲9.52%，創下2戰以來第3大漲幅，那指暴漲逾12%、費半漲逾18%。

台股同樣在10日（台灣時間）也贏來暴漲行情，且刷新3紀錄。指數開盤在台積電開盤直登漲停，以863元開出，飆漲78元，創史上第1。

隨著投資人搶買下，上市櫃高達1393家鎖漲停，再刷新紀錄，此外大盤更在在盤面一片紅下，指數開高走高，終場漲1608.27點，創史上最大漲點，收19000.03點，成交量1974億元。

雖然目前川普暫停的對等關稅措施，但經濟學家認為，這場撼動全球的關稅鬧劇與川普危機還未解除。（歐新資料照）雖然目前川普暫停的對等關稅措施，但經濟學家認為，這場撼動全球的關稅鬧劇與川普危機還未解除。（歐新資料照）

美股大起大落 像2008金融危機

美股這波大起大落，讓銀行家、高層和交易員，感覺現在像是2007至2008年全球金融危機。 「撇開疫情爆發殘酷但相對短暫的市場恐慌不談，市場近期下跌的速度，幾乎僅次於2008年雷曼兄弟倒閉時出現的拋售浪潮。」

兩個月前，標普500指數剛創下歷史高點，如今已迅速下跌20%，高盛1份報告指出，目前的股市拋售潮可能演變為1場持續時間更長的周期性熊市；貝萊德執行長Larry Fink也表示，不排除美股再跌20%的可能性；知名黑天鵝基金經理人史畢茲納格（Mark Spitznagel）甚至預期美股最多跌80％。

高盛補充稱，週期性熊市通常持續約兩年，並需5年時間才能回到起點。雖然目前川普暫停的對等關稅措施，但這場撼動全球的關稅鬧劇與川普危機還未解除，經濟專家認為衰退的威脅仍高，與中國的關稅戰還在持續，市場後市表現值得關注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財