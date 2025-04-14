LTN經濟通》 暴漲暴跌似曾相識 熊市會逆轉嗎？

近日全球股市因美國總統川普的對等關稅動盪不安。（歐新資料照）

雷曼兄弟破產 股災長達1年5個月

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普2日宣布對等關稅，引發市場動盪，外媒稱，自川普宣布關稅政策後，華爾街瀰漫著大量的憤怒、焦慮、沮喪和恐懼，許多銀行家、分析師、交易員等表示，市場下跌之快讓他們回想起2008年爆發的全球金融危機。

回顧2008年金融危機，當時美國爆發次級房貸危機，始於美國第2大次級房貸公司「新世紀金融公司」宣布破產，隨後由房地產市場蔓延到了信貸市場，最後演變為全球性的金融危機。

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當時銀行將貸款發放給信用不良的民眾，並將這些高風險房貸打包成投資商品，賣給全球金融機構，最終房價崩跌，借款人無力償還，老牌投資銀行雷曼兄弟，也因持有大量風險資產而宣告破產，以及美國國際集團（AIG）爆發財務危機等一連串事件，因此當時被稱之為2008金融海嘯。

在當時，許多金融機構瀕臨倒閉，造成世界信貸緊縮，全球性的金融危機席捲而來，2008年雷曼兄弟申請破產後，標普500指數在1個月內暴跌23%，這場股災長達1年5個月，從2007年10月的高點1565點，至2009年3月的低點676點，跌了56%。

近日全球股市因美國總統川普的對等關稅動盪不安。（美聯社資料照）

股市巨大波動 終究回到上升趨勢

當時不只美股低迷，就連台股也從2007年底的9700多點，一路殺至2008年底的4100多點才有止跌跡象，跌幅達驚人的57%左右。

2008年底止跌後，指數持續低檔盤整至2009年3月才緩慢爬升。自2007年底起跌，盤整至2009年3月，股市低迷約17個月。而從2009年3月開始起算，台股加權指數耗時約6年，才重新爬回9700點。

縱觀美股和台股的歷史走勢，即便曾經經歷過巨大波動，市場最終仍回歸穩定。舉例4年前的新冠疫情，導致股票市場重挫，台股一路下跌3419點至8681點，但隨後市場復甦，2024年台股和美股達到新高。

台股在清明節連假後，4月7日至9日連續3個交易日內，上演了有史以來最驚人的崩跌走勢。（歐新資料照）

川普宣布對等關稅 台股三天跌3906點

近期因為川普的關稅政策，台股在清明節連假後，4月7日至9日連續3個交易日內，上演了有史以來最驚人的崩跌走勢，3日累計重挫3906點，跌幅高達18.3%，創下台灣股市歷史上最大的連續3日跌幅紀錄。

美股同樣，在川普2日宣布對多國課徵「對等關稅」後，美股一連2個交易日崩盤、市值蒸發約6.6兆美元，創下多個「紀錄」。

不過川普9日宣布暫緩對等關稅措施，美股當天迎來暴漲行情，標普500指數收盤大漲9.52%，創下2戰以來第3大漲幅，那指暴漲逾12%、費半漲逾18%。

台股同樣在10日（台灣時間）也贏來暴漲行情，且刷新3紀錄。指數開盤在台積電開盤直登漲停，以863元開出，飆漲78元，創史上第1。

隨著投資人搶買下，上市櫃高達1393家鎖漲停，再刷新紀錄，此外大盤更在在盤面一片紅下，指數開高走高，終場漲1608.27點，創史上最大漲點，收19000.03點，成交量1974億元。

雖然目前川普暫停的對等關稅措施，但經濟學家認為，這場撼動全球的關稅鬧劇與川普危機還未解除。（歐新資料照）

美股大起大落 像2008金融危機

美股這波大起大落，讓銀行家、高層和交易員，感覺現在像是2007至2008年全球金融危機。 「撇開疫情爆發殘酷但相對短暫的市場恐慌不談，市場近期下跌的速度，幾乎僅次於2008年雷曼兄弟倒閉時出現的拋售浪潮。」

兩個月前，標普500指數剛創下歷史高點，如今已迅速下跌20%，高盛1份報告指出，目前的股市拋售潮可能演變為1場持續時間更長的周期性熊市；貝萊德執行長Larry Fink也表示，不排除美股再跌20%的可能性；知名黑天鵝基金經理人史畢茲納格（Mark Spitznagel）甚至預期美股最多跌80％。

高盛補充稱，週期性熊市通常持續約兩年，並需5年時間才能回到起點。雖然目前川普暫停的對等關稅措施，但這場撼動全球的關稅鬧劇與川普危機還未解除，經濟專家認為衰退的威脅仍高，與中國的關稅戰還在持續，市場後市表現值得關注。

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