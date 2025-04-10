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美國高關稅衝擊 北市地方稅可免息延期、分期繳

2025/04/10 15:04

台北市因應美國高關稅衝擊產業，稅捐處表示，民眾可依規定申請延期、分期繳納，免計利息。（台北市政府提供）台北市因應美國高關稅衝擊產業，稅捐處表示，民眾可依規定申請延期、分期繳納，免計利息。（台北市政府提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安9日在「基北北桃合作交流平臺」會議中宣布，因應美國關稅政策對產業造成的衝擊，針對地方稅收將提供延緩或分期繳納的彈性措施；台北市稅捐稽徵處今（10）日表示，納稅義務人可依「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」規定，在納稅期間，敘明理由並檢附繳納通知書及政府核發相關證明文件，申請延期或分期繳納，免計利息。

北市稅捐處說明稅捐金額分20萬、100萬元、500萬元、1000萬元以上，得分別延期1至12個月或申請分2至36期不等；稅捐未達20萬元，得延期1至2個月或分2至3期；20萬元以上至100萬元，得延期1至3個月或分2至6期；100萬元以上至500萬元，得延期1至6個月或分2至12期；500萬元以上至1000萬元，得延期1至12個月或分2至24期；1000萬元以上，得延期1至12個月或分2至36期。

稅捐處進一步表示，為蒐集整合產業意見及各項因應措施，已開設服務專區，提供稅捐緩繳措施資訊，有延期或分期繳納地方稅需求的企業和民眾，可申請最多延期1年或分36期繳納，且期間免計利息。

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